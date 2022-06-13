Ритейл возрождается: 83% продуктовых магазинов уже открылись — Finance.ua

Ритейл возрождается: 83% продуктовых магазинов уже открылись

Сегодня 16:42 — Фондовый рынок

В Украине постепенно возобновляется розничная торговля. В мае количество работающих магазинов выросло на 7% по сравнению с апрелем. В конце весны в стране работало 3795 продуктовых точек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины, передает УНН.

Подробности

По данным исследования, по состоянию на 20 мая 2022 года было закрыто, по тем или иным причинам, 18% магазинов всех категорий от общего числа работавших до полномасштабного вторжения россии. Это на 5% меньше, чем аналогичный показатель в апреле, когда начался тренд по восстановлению.

Что является самой большой проблемой

Компании столкнулись с 10 наиболее распространенными проблемами:

закрытие 30% торговых объектов (магазины, аптеки, заправки, ТРЦ) из-за военных действий;

уничтожение торговых объектов из-за военных ударов;



сбой логистики, доставки продуктов, обеспечения топливом;



дефицит товаров у производителей для поставок в сети;



создание карт опорных магазинов;



дефицит работников — из-за вынужденной миграции, записи в терроборону;



мобилизация работников критической инфраструктуры;



сложная процедура оформления импорта пищевых продуктов;



отсутствие льготного финансирования со стороны государства (или сложность оформления);



товары критического импорта.



После 20 мая общая картина выглядела следующим образом: из 15263 торговых объектов всей отрасли уже работает 12523. Процент действующих объектов составляет уже 82%, а закрытых — 18%. В секторе FMCG количество закрытых супермаркетов, гипермаркетов увеличилось в апреле к марту с 978 до 1117 точек.

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«Это объяснялось оптимизацией работы сетей: компании оставляли в работе только точки, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и потребительский спрос», — объясняют в ассоциации.

В мае количество работающих продуктовых магазинов возросло до 3795 против 3463 в апреле, увеличив их долю до 83% с 76% соответственно. В настоящее время в Украине не работает 795 продуктовых торговых точек.

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