Риск рецессии для одной из самых мощных экономик Европы снова растет, — Bloomberg — Finance.ua
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Риск рецессии для одной из самых мощных экономик Европы снова растет, — Bloomberg

Мир
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Риск рецессии для одной из самых мощных экономик Европы снова растет, — Bloomberg
Риск рецессии для одной из самых мощных экономик Европы снова растет, — Bloomberg
В Германии снова заговорили о вероятности рецессии. Все из-за новых экономических данных.
Об этом пишет Bloomberg.
В конце 2022 г. экономика Германии упала на 0,2%. Это худший результат, чем раньше. Кроме того, особенно в сочетании с увеличением платы за коммунальные платежи вероятность рецессии растет.
По словам экономистов, в начале 2023 года они ожидают умеренного снижения реального ВВП страны, что является отражением более низкого потребления.
После мягкой зимней рецессии экономика, скорее всего, стабилизируется весной и вновь станет значительно развиваться в середине 2023 года.
Спрос падает потому, что рост цен продолжает оказывать влияние на потребителей. Похожий тренд зафиксирован в Швеции, поскольку экономика страны неожиданно сократилась в четвертом квартале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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