Риск дефолта в россии вырос до 90%, — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Риск дефолта в россии вырос до 90%, — Bloomberg

Сегодня 21:08Мир
50
В россии растет риск дефолта после того, как инвесторы отреагировали на последние сигналы из США, сообщает агентство Bloomberg.
Администрация Джо Байдена намерена полностью заблокировать выплаты по облигациям из страны американским инвесторам со следующей недели. Издание отмечает, что рыночная оценка вероятности дефолта россии в течение одного года выросла в среду до 90% с 77%.
Несмотря на широкомасштабные санкции, до сих пор россии удавалось избегать дефолта, в частности, благодаря тому, что в США разрешили выплаты по облигациям американским инвесторам. Однако эта возможность закроется уже 25 мая, отметила министр финансов Джанет Еллен.
Читайте также
В то же время министр финансов рф Антон Силуанов подтвердил в среду, что россия не намерена объявлять дефолт по суверенному долгу в размере почти 20 миллиардов долларов, который она должна иностранным инвесторам, и будет платить в рублях, если переводы будут заблокированы.
Последующие переводы долга москвы должны быть осуществлены 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Эти платежи подвергаются риску, если американским инвесторам будет запрещено получать российские средства, хотя у россии есть 30-дневный льготный период, чтобы найти решение, как это было сделано ранее в этом месяце.
Ранее стало известно, что россия оказалась на грани дефолта. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, позволяющую обслуживать рф суверенный долг в долларах.
По материалам: Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.