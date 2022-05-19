Риск дефолта в россии вырос до 90%, — Bloomberg

Сегодня 21:08 — Мир

В россии растет риск дефолта после того, как инвесторы отреагировали на последние сигналы из США, сообщает агентство Bloomberg.

Администрация Джо Байдена намерена полностью заблокировать выплаты по облигациям из страны американским инвесторам со следующей недели. Издание отмечает, что рыночная оценка вероятности дефолта россии в течение одного года выросла в среду до 90% с 77%.

Несмотря на широкомасштабные санкции, до сих пор россии удавалось избегать дефолта, в частности, благодаря тому, что в США разрешили выплаты по облигациям американским инвесторам. Однако эта возможность закроется уже 25 мая, отметила министр финансов Джанет Еллен.

В то же время министр финансов рф Антон Силуанов подтвердил в среду, что россия не намерена объявлять дефолт по суверенному долгу в размере почти 20 миллиардов долларов, который она должна иностранным инвесторам, и будет платить в рублях, если переводы будут заблокированы.

Последующие переводы долга москвы должны быть осуществлены 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Эти платежи подвергаются риску, если американским инвесторам будет запрещено получать российские средства, хотя у россии есть 30-дневный льготный период, чтобы найти решение, как это было сделано ранее в этом месяце.

Ранее стало известно, что россия оказалась на грани дефолта. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, позволяющую обслуживать рф суверенный долг в долларах.

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