WSJ: в США предлагают изъять из оборота купюры в $100, чтобы уничтожить накопления россиян — Finance.ua

WSJ: в США предлагают изъять из оборота купюры в $100, чтобы уничтожить накопления россиян

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WSJ: в США предлагают изъять из оборота купюры в $100, чтобы уничтожить накопления россиян

Чтобы жители россии ощутили на себе санкционное давление, необходимо изъять из оборота 100-долларовые купюры, сообщает Новое издание

Об этом сообщил научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в обзоре для The Wall Street Journal.

"Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую министерство финансов США может сделать, чтобы оказать реальное политическое давление на владимира путина, — немедленно прекратить обращение и оплату 100-долларовыми банкнотами в россии",— заявил эксперт.

Он отметил, что многие годы россияне вместо вложения денег в пенсионный фонд, скупают доллары и хранят их дома.

"По состоянию на 2019 год в россии находилось более 661 500 фунтов 100-долларовых банкнот, многие из которых были спрятаны в матрасах. Это 31,5 миллиарда долларов",— приводит статистику Куналакис.

К началу 2022 года сумма наличных сбережений россиян составила 74,6 млрд долларов.

«Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства ввиду текущей ситуации в РФ. Сбережения россиян превратятся в бумагу», — озвучил своё предложение американский специалист, добавив, что такие действия спровоцируют в рф социальный взрыв.

По мнению Куналакиса, даже разговоры об отмене 100-долларовых купюр всколыхнут ситуацию в рф, а также нарушат «политический статус-кво путина сильнее, чем многие санкции».

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