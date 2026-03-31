«єРибальство» добавила около 170 млн грн поступлений в государственный бюджет
В Украине идет системная реформа рыбного хозяйства, направленная на внедрение европейских стандартов и формирование прозрачного и конкурентного рынка.
В рамках этих изменений происходит цифровизация процессов управления рыбными ресурсами, вводятся прозрачные механизмы доступа и электронные аукционы, в частности через систему єРибальство.
Это повышает эффективность управления отраслью, снижает коррупционные риски и укрепляет доверие инвесторов к сектору.
Об этом сказал глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
Система єРибальство обеспечила около 170 млн грн дополнительных поступлений в государственный бюджет. Кроме того, обсуждалась реализация экспериментального проекта инспектора, направленного на модернизацию работы рыбоохранных патрулей.
На форуме поднимались вопросы приближения законодательства к праву ЕС, развития аквакультуры и промыслового рыболовства, повышения инвестиционной привлекательности сектора.
