рф вывезла из Украины зерна и масла на 600 миллионов дол. США — KSE Агроцентр Сегодня 18:12 — Аграрный рынок

рф вывезла из Украины зерна и масла на 600 миллионов дол. США — KSE Агроцентр

Примерная общая стоимость похищенных рф зерновых и масличных культур в Украине составляет более 613 миллионов долларов США. Такие данные озвучил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

В настоящее время общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам KSE Агроцентра, составляет 27,6 млрд долл., из которых наибольшей категорией являются убытки из-за несобранных озимых культур (1,4 млрд долл.) и уничтоженная техника (926 млн долл. США).

Эксперт подчеркнул, что по состоянию на данный момент потеряно зернохранилищ совокупной вместимостью в 4 миллиона тонн (повреждены или полностью уничтожены). Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах, и к ним нет полного доступа.

Читайте также В Польше планируют создать зерновой терминал для помощи Украине

«Мы видим все больше доказательств того, что россия крадет наше зерно из оккупированных регионов Украины: из Херсонской области, из Запорожской области. Примерная стоимость этого украденного зерна и масличных культур — более 600 миллионов долларов США», — заявил Роман Нейтер.



До вторжения россии внутренние цены на украинском рынке практически соотносились с мировыми. Однако из-за морской блокады, осуществленной рф, произошел существенный сбой в цепочках поставок. В то время как после вторжения россии мировые цены на зерно резко возросли, в Украине они значительно упали. Эксперт отметил, что средневзвешенные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и растительное масло снизились на 33,7% по состоянию на май, по сравнению с периодом до начала вторжения.

Что будет с производством и экспортом

В ходе дискуссии руководитель KSE Агроцентра Мария Богонос представила вероятные сценарии развития производства и экспорта зерна на 2022-2023.

По сценарию неограниченного экспорта, украинский аграрный сектор продолжит функционировать по более или менее привычному тренду, несмотря на уменьшение площади пашни и более высокие цены на удобрения и дизель. Обратная ситуация наблюдается в сценарии с экспортом, ограниченным до 1,5 миллионов тонн в месяц. В 2022 году мы ожидаем определенный спад производства и значительное уменьшение количества экспорта зерна. Это приведет к необходимости долго хранить 45% урожая пшеницы, 50% урожая ячменя и 30% урожая кукурузы.

По словам эксперта, если производители этих экспортоориентированных культур не смогут экспортировать свой урожай, у них будет очень мало средств для продолжения производства в 2023 году. В лучшем случае производители смогут удовлетворить потребности только внутреннего рынка, который довольно небольшой.

Таким образом, Украина рискует потерять до 10% своего ВВП, если экспорт зерна не будет восстановлен до уровня 2021 года. На данный момент неизвестно, будет ли экспортировано украинское зерно в нужном объеме, поэтому оба сценария развития событий остаются вероятными.

«Если зерно не будет экспортироваться, мы увидим серьезные изменения в структуре нашего агропроизводства и аграрного сектора в целом. Производители переориентируются на другие культуры. Производство подсолнечника, пшеницы, кукурузы и ячменя упадет до удовлетворения только внутреннего спроса, в разы меньше спроса на мировом рынке, который до сих пор удовлетворял украинский аграрный сектор», — резюмировала эксперт.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.