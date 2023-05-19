рф согласилась возобновить инспекции судов, идущих в два одесских порта — Finance.ua

рф согласилась возобновить инспекции судов, идущих в два одесских порта Сегодня 14:28 — Казна и Политика

После пролонгации действия Зерновой инициативы рф согласилась возобновить входные инспекции только для двух из трех одесских портов, пишет ukragroconsult.com.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«По состоянию на утро 19 мая стало известно, что россия согласилась возобновить инспекции входящего флота в порты «Одесса» и «Черноморск», но отказалась инспектировать суда, следующие на порт «Южный», — сказал он.

Инспекции судов на прохождение в украинские порты были остановлены с 7 мая из-за позиции российской делегации в Совместном координационном центре (СКЦ).

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