рф рекордно нарастила экспорт нефти и обвалила цены на нее — Finance.ua
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рф рекордно нарастила экспорт нефти и обвалила цены на нее

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В последние недели россия рекордно нарастила морской экспорт нефти, при этом стоимость барреля российской нефти, наоборот, рекордно снизилась. Обещанное два месяца назад сокращение добычи нефти в россии пока не подтверждается.
Как пишет Bloomberg, в последнюю неделю апреля нефтяной экспорт россии превысил 4 миллиона баррелей в сутки. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину указанный предел поставки пересекали только однажды.
Ведущим покупателем российской нефти становится Индия. По данным Bloomberg, сегодня россия уже поставляет в эту страну больше нефти, чем Ирак и Саудовская Аравия вместе взятые. Именно они в прошлом были основными поставщиками нефти на индийский рынок.
Однако на фоне роста физических объемов поставки стоимость отдельного барреля российской нефти, покупаемого Индией, наоборот, рекордно сократилась. Согласно последним данным, в марте Индия платила 70,18 доллара за каждый баррель сырой российской нефти, хотя в феврале было 72,14 доллара, а годом ранее — 118 долларов.
Но даже 70 долларов — это явно не предел падения. Bloomberg констатирует, что нефтеперерабатывающие заводы Индии сталкиваются со все возрастающим давлением со стороны Запада, который установил ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской нефти.
По материалам:
УНІАН
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