рф просит у Индии более 500 позиций товаров для пораженных санкциями отраслей — СМИ — Finance.ua
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рф просит у Индии более 500 позиций товаров для пораженных санкциями отраслей — СМИ

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россия на 14 страницах запроса просит Индию о поставках более 500 позиций для своих ключевых отраслей, пострадавших от западных санкций за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на перечень, с которым ознакомилась редакция, и четыре источника, знакомых с вопросом.
москва направила Индии список из более 500 товаров для потенциальных поставок на 14 страницах текста. Список товаров включает в себя детали автомобильных двигателей, такие как поршни, масляные насосы и катушки зажигания. Существует также спрос на бамперы, ремни безопасности и информационно-развлекательные системы.
Для самолетов и вертолетов россия запросила 41 позицию, включая компоненты шасси, топливные системы, системы связи и пожаротушения, спасательные жилеты и авиационные шины. Также в список вошли около 200 наименований продукции металлургии.
Также в списке содержалось сырье для производства бумаги, бумажных пакетов и потребительской упаковки, а также материалы и оборудование для производства текстиля, включая пряжу и красители.
Пока неясно, сколько из этих товаров будет на самом деле экспортировано и в каком количестве.
По словам источника, Индия стремится стимулировать таким образом свою торговлю в попытках сократить постоянно растущий дефицит торгового баланса с россией. Однако некоторые компании выразили обеспокоенность по поводу того, что они могут попасть под западные санкции. Отмечается, что Министерство промышленности рф обратилось в крупные компании с просьбой предоставить списки сырья и оборудования, которые им необходимы.
Индийский импорт из россии вырос почти в пять раз до 29 млрд долл. в период с 24 февраля по 20 ноября против 6 млрд долл. в прошлом году. Экспорт между тем упал до 1,9 млрд долл. с 2,4 млрд долл. По словам источника в правительстве, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долл. в ближайшие месяцы посредством запроса россии.
По материалам:
Економічна Правда
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