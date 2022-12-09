рф продает нефть значительно дешевле ценового лимита в 60 долларов — Bloomberg Сегодня 16:03

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти рф торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

«Это не обязательно связано с самим ограничением, хотя оно может быть причиной», — пишет агентство.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, в среду нефть марки Urals, на которую приходилось около 60% морского экспорта рф за прошлый год, торговалась на уровне 43,73 доллара за баррель. Нефть транспортируется из портов на западе россии.

«Потеря россией своих исторических европейских рынков из-за санкций, стремительного роста стоимости фрахта и усиления зависимости от небольшой группы дальних покупателей Urals — особенно Китая и Индии — означает, что баррели должны быть снижены в цене, чтобы быть конкурентными», — объясняет Bloomberg.

Агентство отмечает другую ценовую картину для поставок с востока россии. Цены на сорт ВСТО, названный по инициалам трубопровода, по которому транспортируется нефть из восточной Сибири, в среду упали до 68,72 доллара за баррель.

Оба сорта также гораздо ниже фьючерсов на Brent, которые в четверг стоили около $78,50.

При этом данные Argus используются российским правительством для расчета экспортных пошлин. Они также регулярно цитируются в отчетах Международного энергетического агентства, чьи расчеты помогут определить будущие корректировки верхнего предела.

Руководитель отдела цен на нефть в регионе EMEA в Argus Майкл Каролан считает, что основным фактором, снижающим цену Urals, является скорее потеря европейских покупателей, а не ограничение пошлины.

Справка Finance.ua:

В конце прошлой недели страны группы G7 объявили, что согласились установить «потолок цен» на нефть, которая экспортируется из рф по морю, на уровне $60 за баррель.

Економічна Правда По материалам:

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