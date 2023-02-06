рф потеряла самую большую атомную подлодку, ее отправили на утилизацию — Finance.ua

рф потеряла самую большую атомную подлодку, ее отправили на утилизацию Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

В рф из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подлодку «Дмитрий Донской», которая является самой большой в мире по водоизмещению.

Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Сообщается, что «Дмитрий Донской» будет ждать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подводная лодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. Некоторое время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).

Ранее сообщалось, что российскую подлодку «Белгород», которая является носителем торпеды «Посейдон», обнаружили в Баренцевом море.

Также сообщалось, что в конце сентября прошлого года французский флот сопровождала российская подлодка, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.

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