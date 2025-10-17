рф получила оборудование итальянских брендов на $2,3 млн, несмотря на санкции ЕС Сегодня 16:40

Итальянское оборудование более чем на $2,3 млн поставлялось в россию в 2024—2025 годах, а его производители — FPT Industrie, HELVI и HARDITALIA — были представлены на промышленной выставке «Металлообработка-2025» в Москве, говорится в исследовании Совета экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает Linkiesta.

Среди 49 поставок были и товары, подпадающие под санкции ЕС из-за потенциального использования в военной промышленности.

Проанализировав таможенные данные, Совет экономической безопасности Украины обнаружил продажу в рф подсанкционного станка с числовым программным управлением (ЧПК) FPT Industrie SpA. Итальянское оборудование стоимостью $1,83 млн экспортировала казахстанская LLP Genius Loci, также участвовавшая в «Металлообработке-2025». Аналогичный станок FPT Industrie SpA также был и в официальном каталоге «Металлообработки-2025».

Другая итальянская компания — HARDITALIA SRL — напрямую продавала свое оборудование в рф. Среди 19 поставок в 2024−25 годах стоимостью $273 129 были шлифовальные станки, гидравлические прессы, машины для формирования проволоки и зубчатых колес — все товары включены в Приложение I Европейского регламента 833/2014, запрещающее экспорт товаров потенциального военного использования в рф.

29 поставок товаров итальянской HELVI на $288 870 россия получила транзитом через Турцию — в частности, дуговые сварочные машины, электроэрозионные машины и статические конвертеры, включенные в список товаров двойного использования. Официальная дочерняя компания под названием Helvi LLC работает в рф, продвигая и распространяя итальянскую продукцию через вебсайт helvi-weld.ru, используя тот же бренд, материалы и графику, что и материнская HELVI.

«Большинство этой продукции уже подпадает под санкции ЕС. Поэтому ключевой вопрос состоит в их соблюдении и ответственности за нарушение. Ее должны нести как итальянские компании, так и правительство страны, ведь обеспечение выполнения санкций ЕС является ответственностью государств-членов», — объяснил Роман Стебливский, эксперт по политическим вопросам и адвокации Совета экономической безопасности Украины.

Ранее Совет экономической безопасности Украины обнаружил, что Италия была одним из основных поставщиков эпоксидной смолы, необходимой для производства ракет Искандер-М.

Индия обеспечила половину импорта топливных присадок в рф, которые добавляются в топливо истребителей Су-34 и Су-35С.

