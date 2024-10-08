рф поднимет расходы на пропаганду до исторического рекорда — 27 миллионов долларов в неделю Сегодня 03:22

рф поднимет расходы на пропаганду до исторического рекорда — 27 миллионов долларов в неделю

В проекте бюджета на 2025 год на государственную пропаганду заложено 137,2 млрд. рублей (1,42 млрд долл.).

Об этом сообщает The Moscow Times.

По сравнению с 2024 годом расходы по статье СМИ увеличатся на 15,9 млрд руб., или 13%, а их общий объем превысит годовые бюджеты средних российских регионов (например, 135 млрд рублей в Калининградской области, 110 млрд рублей в Пермском крае).

В среднем госпропаганда будет обходиться бюджету в 11,4 млрд рублей в месяц, или 2,6 млрд рублей в неделю, а главными получателями средств останутся государственные ТВ-каналы.

Сообщается, что содержание «ТВ-Новости» — управляющей структуры Russia Today — в 2025 году обойдется россиянам в 31,1 млрд рублей — на 9% больше, чем в 2024-м.

«Первый канал», потерявший с начала войны почти четверть аудитории, получит субсидию на 6 млрд рублей для наполнения телеэфира.

Еще 18,6 млрд рублей заложено в бюджете для «Первого канала», НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения россии и канала «Карусель» для оплаты трансляций в глубинке (в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек). В сравнении с текущим годом эти расходы возрастут на 1 млрд рублей.

В 7 млрд. рублей обойдется бюджету организация системы госпропаганды в оккупированных регионах Украины.

Економічна Правда По материалам:

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