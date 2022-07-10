рф "оплатит" ремонт украинских дорог: в "Укравтодоре" озвучили планы по восстановлению — Finance.ua

рф "оплатит" ремонт украинских дорог: в "Укравтодоре" озвучили планы по восстановлению Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В настоящее время в Украине уже отремонтировали тысячу километров дорог из разрушенных во время войны 24 тысяч километров.

Об этом сообщил заместитель председателя «Укравтодора» Андрей Ивко в интервью «Сніданку з 1+1»

По словам чиновника, на восстановление автодорог еще нужно будет потратить 900 млрд грн, эти деньги собираются брать из замороженных активов россии.

Восстановление будет длиться около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в «Укравтодоре» обещают восстановить уже через год-полтора.

«Житомирская трасса существенно не была повреждена, там убирали мусор и технику. Это дорога Киев-Чоп через Житомир. Здесь есть город Стоянка, где восстановили временную переправу через две недели, уже в мае заработала левая полоса моста, а сейчас продолжается восстановление правой полосы, которую восстановим до октября», — рассказал Андрей Ивко.

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Как сообщил заместитель председателя «Укравтодора», в первую очередь восстанавливают дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласовывается с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

В этом нелегком процессе помогает Украине Чехия.

«Чехия передала два временных моста — на опорах складываем „лего-мост“, по которому будут двигаться автомобили, один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста», — рассказал Андрей Ивко.

Кроме того, «Укравтодор» помогает украинским военным, например, известный автомобильный знак из Сумской области был продан на благотворительном аукционе за 631 тыс гривен, а средства передали ВСУ.

«Сейчас готовим спецпрограмму для водителей ВСУ, которых будем обучать экстремальным навыкам, как правильно управлять машиной в экстремальной ситуации, это будет для них бесплатно», — подытожил глава «Укравтодора».

УНІАН По материалам:

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