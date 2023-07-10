рф налаживает экспорт украденной в Украине сельскохозяйственной продукции в Китай—ЦНС — Finance.ua

рф налаживает экспорт украденной в Украине сельскохозяйственной продукции в Китай—ЦНС Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Российские оккупанты продолжают разворовывать украинскую сельскохозяйственную продукцию, среди которой и зерно, и экспортировать ее в другие страны. В частности, рф налаживает экспорт этой продукции в Китай.

«На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как „Россельхознадзор“). Пакет программ включает подсистемы „Аргус“, „Цербер“, „Меркурий“ (ветеринарный контроль), „Веста“ (фитосанитарный). Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза», — сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в условиях наложенных на россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для рф остается Китай.

«В настоящее время россия активно вывозит похищенные зерновые с временно оккупированных территорий Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая. Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного, в частности в Китай», — подчеркнули в ЦНС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.