рф налаживает экспорт украденной в Украине сельскохозяйственной продукции в Китай—ЦНС — Finance.ua
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рф налаживает экспорт украденной в Украине сельскохозяйственной продукции в Китай—ЦНС

Казна и Политика
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Российские оккупанты продолжают разворовывать украинскую сельскохозяйственную продукцию, среди которой и зерно, и экспортировать ее в другие страны. В частности, рф налаживает экспорт этой продукции в Китай.
«На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как „Россельхознадзор“). Пакет программ включает подсистемы „Аргус“, „Цербер“, „Меркурий“ (ветеринарный контроль), „Веста“ (фитосанитарный). Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза», — сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в условиях наложенных на россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для рф остается Китай.
«В настоящее время россия активно вывозит похищенные зерновые с временно оккупированных территорий Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая. Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного, в частности в Китай», — подчеркнули в ЦНС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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