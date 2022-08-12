рф контролирует в Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн — WP Сегодня 11:48 — Казна и Политика

рф контролирует в Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн — WP

Полномасштабная война россии «разрешила» ей взять под контроль территории с полезными ископаемыми.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на анализ, проведённый канадской фирмой геополитических рисков SecDev.

Украина владеет одними из самых больших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля. Итого это все стоит десятки триллионов долларов.

Львиная доля месторождений угля, важного для сталелитейной промышленности Украины, сосредоточена на Востоке, где россия захватила больше всего территорий.

Отмечается, что рф также богата природными ресурсами. Но, захватив месторождения в Украине, россия стремится подорвать украинскую экономику.

Как пишет The Washington Post, если москве удастся аннексировать захваченные области, то Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений. Украина также потеряет запасы природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для ряда высокотехнологичных компонентов. А это может вынудить Западную Европу импортировать из россии и Китая.

Анализ SecDev показывает, что россия контролирует украинские территории с залежями энергоресурсов, металлов и минералов, которые оценивают как минимум в $12,4 трлн. И это лишь половина долларовой стоимости 2209 месторождений, сообщает канадская компания.

Кроме того, что в мире Украина занимает одни из основных позиций в производстве сельхозпродукции, в нашей стране есть залежи 117 из 120 наиболее используемых минералов и металлов.

На данный момент, пишешь WP, россия захватила:

63% угольных месторождений,

11% месторождений нефти,

20% месторождений природного газа,

42% залежей металлов,

33% редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

Оккупанты также взяли под контроль ряд месторождений: 41 угольное, 27 газовых, 14 пропановых, девять нефтяных, шесть железорудных, два месторождения титановой руды, два месторождения циркониевой руды и по одному месторождению стронция, лития, урана и золота.

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