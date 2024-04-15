рф и Китай продают новую медь, замаскированную под металлолом, чтобы обойти санкции, — Reuters Сегодня 13:34

Российская медная компания (РМК) и китайские фирмы уклоняются от налогов и обходят последствия западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под лом.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников издания, медную катанку измельчал посредник в отдаленном Синьцзян-Уйгурском районе, чтобы ее трудно было отличить от лома, что позволяло экспортерам и импортерам извлекать выгоду из разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

В декабре российская экспортная пошлина на медную катанку составляла 7%, что ниже 10%-ной пошлины на металлолом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в размере 4%, а на импорт российского лома пошлина не распространяется.

Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными.

Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что с декабря Китай закупил значительно больше медного лома у россии, в то время как российские данные, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, свидетельствуют о том, что объем металлолома, экспортируемого в страну, которая является крупнейшим торговым партнером, был незначительным.

Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того как Соединенные Штаты ввели санкции против россии за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Санкции против россии

Страны Запада постоянно вводят ограничения против рф за ее войну в Украине и другую злонамеренную деятельность. Однако чиновники считают, что уже введенных санкций недостаточно и призывают к их ужесточению.

Ранее генпрокурор Андрей Костин говорил, что на рф следует усиливать давление, в частности путем внедрения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что странам Запада необходимо ужесточить санкции против россии. Ракеты страны-агрессора, в частности «Кинжалы», состоят из десятков иностранных деталей.

Економічна Правда По материалам:

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