рф хочет «заморозить» Украину: к чему стоит готовиться

рф хочет «заморозить» Украину: к чему стоит готовиться
рф хочет «заморозить» Украину: к чему стоит готовиться
Руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак объяснил, насколько высок риск того, что Украина может «замерзнуть» этой зимой из-за постоянных российских обстрелов.
В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что россия все четыре года пытается это сделать, ничего нового не происходит.
«Все эти годы россия ставит своей целью оставить без тепла и света в осенне-зимний сезон. Ничего не изменилось. И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму». — отметил он.
По его словам, американцам передали четкий список того, что нам нужно. И американские партнеры готовы нам с этим помогать, как и европейские.
«Что касается рисков — конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать и восстанавливать, и развивать. Президент ежедневно уделяет этому много времени, премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства выезжают на места обстрелов. Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются или выполняются, но некачественно или несвоевременно, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры», — пояснил Ермак.
Он напомнил, что мы получили полное подтверждение поддержки в отношении противовоздушной обороны, и в первую очередь относительно систем Patriot.
«Эта поддержка — многокомпонентная, и я не могу раскрывать все детали. Конечно, самые эффективные системы — новейшие, но на них очень высокий спрос. Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь — Трамп дал „зеленый свет“, поэтому по этой линии вопросы преимущественно технические», — подчеркнул руководитель ОП.
Payment systems