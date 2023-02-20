Резников раскрыл детали создания антикоррупционного органа при Минобороны — Finance.ua
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Резников раскрыл детали создания антикоррупционного органа при Минобороны

Казна и Политика
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Выборы в Антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины пройдут через открытое электронное голосование.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что идет формирование системы общественного антикоррупционного контроля. По его словам, Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать «лучшим практикам», используемым в данной системе.
«Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикорсовета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участвовать в нем смогут все граждане Украины», — сообщил Резников.
Министр отметил, что провел консультации с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым по поводу проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.
В конце января премьер Денис Шмыгаль после скандала в Минобороны из-за закупки продуктов поручил профильным ведомствам разработать обновленную систему закупок для армии с обнародованием цен на продукты и товары.
5 февраля Алексей Резников анонсировал создание общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.
13 февраля Резников сообщил, что к созданию антикоррупционного совета присоединились представители 13 организаций. Это представители проекта реформы оборонных закупок, проекта усиления добродетели и профессионализма в Минобороны, Бигус Инфо, Центра оборонных стратегий, Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука, общественной организации «Демократический топор» и ОО «Стоп коррупции».
По материалам:
УНІАН
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