Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн — Finance.ua

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн Сегодня 09:30

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн, Фото: Bloomberg

Резиденцию музыканта, солиста группы Queen Фредди Меркьюри, выставили на аукционе Knight Frank за 38 миллионов долларов. Дом находится в Кенсингтоне и в течение 30 лет был на попечении подруги Меркьюри, Мэри Остин.

Об этом сообщает Bloomberg

Garden Lodge, дом лидера группы Queen в Кенсингтоне, находится на попечении его подруги Мэри Остин уже более 30 лет. Она стала владелицей этой собственности после смерти Меркьюри в 1991 году и продолжает жить там.

Фото: Bloomberg

Остин рассказывает, что размышляла о продаже дома уже 25 лет назад. В начале июня 2023 года аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу более тысячи предметов, принадлежавших Фредди Меркьюри. Все эти вещи долгое время хранились в собственности Остин.

Остин вспоминала, что Меркьюри искал в Лондоне место для отступления, где он мог бы творить и работать над своей музыкой в ​​покое, не опасаясь преследований со стороны медиа, и Garden Lodge был именно таким местом для него.

Фото: Bloomberg

«Пресса преследовала его, призывая выйти на свет, но он не хотел, и почему он должен? И это дало ему прекрасное ощущение, что он мог творить, жить и оставаться здесь в приватности», — делилась она.

Согласно воле Меркьюри, после его смерти Остин получила право на 50% доходов от творчества, связанного с именем музыканта. Остальные 25% наследства он оставил своим родителям и сестре.

Телеканал 24 По материалам:

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