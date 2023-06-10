Режим ожидания. Почему меняется отношение к украинцам в ЕС — Finance.ua
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Режим ожидания. Почему меняется отношение к украинцам в ЕС

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В Европе, принявшей многомиллионную волну украинских беженцев, начинают ощущать «усталость от солидарности». Отношение к украинцам меняется из-за кризиса стоимости жизни.
Такая ситуация может создать условия для российской пропаганды, сообщает TRAVEL со ссылкой на euronews.com.
Главной причиной «усталости» называют замедление экономического роста в странах, принимающих беженцев. Соответствующий отчет «Интеграция людей, бегущих из Украины в ЕС» подал советник Еврокомиссии по вопросам Украины Лодевейк Ассер.
«Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним доходом в принимающих общинах и создал контекст, в котором российская пропаганда может быть более успешной», — говорится в документе.
Некоторые государства оказались «под давлением» из-за рекордной инфляции и высокого уровня безработицы в ЕС.
Между тем, по данным комиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмидта, в ЕС уже подписано 1,3 млн трудовых договоров с украинскими беженцами.
В отчете говорится, что интеграция украинцев в рынок труда ЕС и местные общины замедлена из-за неопределенности сроков окончания войны. Аналитики назвали это «дилеммой ожидания».
«Беженцы, как правило, следят за своей родной страной и хотят вернуться, как только она станет безопасной, что затрудняет принятие решения о том, начать ли изучение нового языка, приступить к более серьезным программам обучения или образования или интегрировать детей в системы образования принимающей страны», — отмечено в документе.
Дискурс об украинских беженцах может способствовать дезинформационным кампаниям, чтобы посеять раскол в ЕС, считает комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.
ЕС принял 4 млн украинских беженцев, на их размещение и интеграцию на рынке труда израсходовано более 1,1 млрд евро. По миллиону беженцев приняли Германия и Польша, также многим украинцам защиту предоставили Чехия, Италия и Испания. Больше всего беженцев по отношению к своему населению приняли Эстония, Чехия, Польша, Литва и Болгария.

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По материалам:
РБК-Україна
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