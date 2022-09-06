Резервы Украины выросли впервые с начала войны: источники средств — Finance.ua

Резервы Украины выросли впервые с начала войны: источники средств Сегодня 14:00

По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 436 млн дол. США.

Об этом сообщает НБУ

В августе они увеличились на 13,6%, прежде всего, благодаря поступлению значительного объема международной помощи, которое произошло на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

4 788,4 млн долл. США — такова сумма валютных поступлений на счета Правительства Украины в Национальном банке в течение месяца.

Из них 3030,9 млн долл. США поступили от Соединенных Штатов Америки (через механизм Всемирного банка), 1 015,6 млн долл. США — от ЕС, 349,3 млн долл. США — от Правительства Канады, 205,6 млн долл. США — от Правительства Италии, 99,6 млн долл. США — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) и 87,4 млн долл. США — от других кредиторов.

Текущий размер международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев грядущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Ранее правительство назвало сумму ущерба от войны в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от российской агрессии.

«Совместно с Всемирным банком Министерство развития громад и территорий верифицировало причиненный россией ущерб на 326 млрд долл. То есть это — прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб», — заявил глава правительства.

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