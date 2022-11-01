Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии — Finance.ua

Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии Сегодня 03:33 — Финтех и Карты

Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии

Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект цифровой рупии, которая поддерживается центральным банком. Определены девять банков для участия в пилотном запуске. Это State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.

Центральный банк заявил, что цифровая рупия предоставит дополнительный вариант к имеющимся в настоящее время формам денег. По сути, она не отличается от банкнот, но цифровая рупия более проста и дешева в использовании. Также добавил, что его цифровая валюта призвана дополнить, а не заменить имеющиеся формы денег и должна стать дополнительным средством платежа для пользователей, а не заменять имеющиеся платежные системы.

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Цифровая рупия, поддерживаемая современными платежными системами, будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики Индии, сделает денежную и платежную системы более эффективными и внесет вклад в расширение финансовой доступности.

RBI уже некоторое время изучает плюсы и минусы цифровой валюты центрального банка и работает над стратегией ее поэтапного внедрения. Планы центрального банка по созданию цифровой валюты появились на фоне его жесткой оппозиции к криптовалютам.

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