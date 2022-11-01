Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии

Финтех и Карты
8
Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии
Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии
Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект цифровой рупии, которая поддерживается центральным банком. Определены девять банков для участия в пилотном запуске. Это State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.
Центральный банк заявил, что цифровая рупия предоставит дополнительный вариант к имеющимся в настоящее время формам денег. По сути, она не отличается от банкнот, но цифровая рупия более проста и дешева в использовании. Также добавил, что его цифровая валюта призвана дополнить, а не заменить имеющиеся формы денег и должна стать дополнительным средством платежа для пользователей, а не заменять имеющиеся платежные системы.
Читайте также
Цифровая рупия, поддерживаемая современными платежными системами, будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики Индии, сделает денежную и платежную системы более эффективными и внесет вклад в расширение финансовой доступности.
RBI уже некоторое время изучает плюсы и минусы цифровой валюты центрального банка и работает над стратегией ее поэтапного внедрения. Планы центрального банка по созданию цифровой валюты появились на фоне его жесткой оппозиции к криптовалютам.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.