Резервный банк Индии проведет пилотный запуск цифровой рупии — Finance.ua

Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект цифровой рупии, которая поддерживается центральным банком. Определены девять банков для участия в пилотном запуске. Это State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.