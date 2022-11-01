Опубликован новый рейтинг стран с наибольшим внедрением криптовалют — Украина в топе — Finance.ua
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Опубликован новый рейтинг стран с наибольшим внедрением криптовалют — Украина в топе

Финтех и Карты
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Опубликован новый рейтинг стран с наибольшим внедрением криптовалют — Украина в топе
Опубликован новый рейтинг стран с наибольшим внедрением криптовалют — Украина в топе
Согласно выводам ведущей аналитической платформы децентрализованных приложений (dApp) DappRadar, Украина, Индонезия и россия стали странами с наибольшим внедрением криптовалют. Таким образом, за 3 квартал 2022 года Украина стала более лояльной к крипте на 143,17%, Индонезия — на 115,59%, а государство-оккупант россия — на 88,28% соответственно.

Рейтинг

  • Соединенные Штаты сохранили свой статус крупнейшего криптовалютного рынка, а Индия вытеснила страну-террориста россию, поэтому захватчик занял в топе четвертое место.
  • Криптовалютный рынок Украины занял пятое место. Т
  • Тем временем Великобритания опустилась на шестое место, ее показатели упали на 6,40%.
  • Нигерия заняла седьмое место, Филиппины — восьмое.
Несмотря на то, что Вьетнам сохранил свою девятую позицию в рейтинге, наиболее существенное падение рынка произошло именно там −49,30%. Криптовалютный рынок Германии просел на 3,38%, а Бразилия потеряла в 3 квартале более 16,6% активности цифровых активов.
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Анализ стран показал, что гендерное доминирование в блокчейн-пространстве осталось неизменным — мужчины все еще занимают около 75% отрасли. Правда, доля женщин, являющихся активными игроками криптовалютного рынка, выросла на 6,16% по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, миллионники и поколения Z составляли основную часть посетителей ресурса DappRadar.
Другое исследование Forexsuggest определило страны, регуляторная политика которых либо очень медленно работает с криптовалютной отраслью, либо вообще не ставит ее в повестку дня. Так только 1,48% жителей Саудовской Аравии владеют криптовалютой, в Дании таких 1,39%, в Исландии — 1,01%. Далее в антирейтинге следуют Намибия, Новая Зеландия, Япония, Люксембург, Босния и Герцеговина, Норвегия и Израиль.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
noworries
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