Рейтинг языков программирования и технологий 2023 — Finance.ua

Рейтинг языков программирования и технологий 2023 Сегодня 20:35 — Технологии&Авто

Рейтинг языков программирования и технологий 2023

Stack Overflow, сервис вопросов и ответов для программистов, опубликовал результаты ежегодного исследования сообщества Developer Survey 2023 года.

Об этом пишет Ain.ua.

Для анализа уровня популярности языков программирования, баз данных, облачных сервисов и других технологий было проанализировано более 90 000 разработчиков.

Языки программирования

В рейтинге самых распространенных языков программирования первое место занимает JavaScript, возглавляющий список уже 11 лет. На втором — HTML/CSS, на третьем — Python.

Python вытеснил SQL как третий самый распространенный язык, но занимает первое место для тех, кто не является профессиональным разработчиком или еще учится кодировать (другие кодеры).

Три лучших технологии для профессиональных разработчиков остаются такими же, как и в прошлом году: JavaScript, HTML/CSS и SQL.

Но среди тех, кто еще учится кодировать, ситуация несколько иная — HTML/CSS и JavaScript почти одинаковы как самые популярные языки. Студенты-разработчики используют Python чаще, чем SQL (59% против 37%), а профессиональные разработчики сообщают, что используют SQL больше, чем Python (52% против 45%).

Базы данных

В этом году PostgreSQL перенял первое место у MySQL. Профессиональные разработчики чаще, чем студенты, использовать PostgreSQL (50%), а обучающиеся чаще используют MySQL (54%).

MongoDB используется одинаковым процентом как профессиональных разработчиков, так и тех, кто учится кодировать, и это вторая по популярности база данных для учащихся кодировать (после MySQL).

Облачные платформы

AWS остается наиболее используемой облачной платформой для всех респондентов. AWS легко достигает первой позиции, почти вдвое превышая в процентах вторую наиболее используемую облачную платформу для всех респондентов — Azure.

Люди, которые учатся программировать, все еще больше используют AWS (26%), но ее доля здесь гораздо более равномерна среди трех лучших облачных платформ (26% Google Cloud и 25% Firebase). Интересно, что Heroku была наиболее используемой облачной платформой в прошлом году среди студентов, но в этом году она опустилась на пятое место.

Использование искусственного интеллекта

В отдельном рейтинге инструментов на основе искусственного интеллекта для поиска любимым стал ChatGPT. Другие инструменты, которые разработчики также часто используют — это Phind и WolframAlpha.

Среди инструментов для написания кода лидером стал GitHub Copilot. И, как отмечают в Stack Overflow, все большее число разработчиков стремятся использовать его в работе.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.