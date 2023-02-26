Рейтинг языков программирования 2023 — Finance.ua

Рейтинг языков программирования 2023 Сегодня 07:35 — Личные финансы

Рейтинг языков программирования 2023

У JavaScript и TypeScript уже треть рынка. Java пятый год теряет популярность. Python после многолетней негативной динамики в этом году набрал обороты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua.

Коммерческое использование

В этом году самым популярным языком остается JavaScript — 19% разработчиков пишут на нем коммерческие проекты. Далее — Java (14%) и Python (13%).

Последний впервые среди самых популярных. С минимальным отрывом за Python следуют C# и TypeScript.

График: Dou.ua

Сферы использования

На бэкенде выросла доля как TypeScript, так и JavaScript (хотя основным языком еще остается Java), TypeScript уже используют чаще, чем JavaScript. Доля PHP уменьшается, но язык еще входит в тройку самых популярных, вероятно, Python заменит его в следующем году.

Во фронтенде все достаточно ожидаемо, однако становится заметной доля фронтендов на C# (Blazor) и Dart (Flutter Web). Видно, что переход с JavaScript на TypeScript все же происходит.

Основной сегмент фулстек-разработки еще на C# с ASP.NET, но сектор JavaScript/TypeScript суммарно уже больше. Распределение далее показывает те же тенденции, что и в бэкенде.

В области анализа данных Python остается вне конкуренции.

Сфера мобильной разработки приносит некоторые неожиданности, такие как одновременное увеличение доли Kotlin и уменьшение доли Swift, что отражает соотношение разработки на Android и iOS. Еще интересно, что Flutter сегодня чаще используют, чем React Native, в сегменте мультиплатформенных мобильных приложений.

В области DevOps основным языком по-прежнему является Python. Ну и Embedded-разработка достаточно консервативна. По-прежнему большинство проектов написано на C и C++, но видно, что с ростом мощности встроенных систем появилось место и для Python. Еще небольшой сегмент Embedded-разработки на Java — microcards — сейчас почти исчез.

Примечательно, что изменилось распределение между специализациями: стало больше фронтенда, анализа данных и поддержки операций из-за уменьшения бэкенда и фулстек-разработки.

Личные предпочтения

Среди предпочтений разработчиков видим те же тенденции, что и в главном блоке. Разве что переход от JavaScript к TypeScript более заметен.

График: Dou.ua

На этот раз самым любимым языком оказался Swift. В зоне риска ожидаемо языки предыдущего столетия. Время, когда о засилье Pascal будут вспоминать как о «золотых временах», еще не наступило.

Изучение новых языков

Около трети респондентов планируют выучить еще один язык программирования в этом году. По-прежнему рекордсменом является Go, далее — Python и Rust.

График: Dou.ua

Большинство планирует выучить следующий язык самостоятельно или с помощью коллег. Обращаться к профессиональным преподавателям в дополнение к самостоятельному изучению есть в планах примерно 24% респондентов, а 6% будут искать курсы и профессиональных преподавателей.

В настоящее время у большинства новичков первым языком программирования является JavaScript, но также заметно растет роль Python. С одной стороны, возможно, это отображение того, что Python больше подходит для обучения, чем JavaScript, с другой стороны, данные показывают, что большинство из тех, для кого JavaScript был первым языком программирования, сейчас работает в экосистеме JavaScript/TypeScript, а для кого Python — на Python, так что, возможно, это просто распределение траекторий обучения.

Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

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