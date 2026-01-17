0 800 307 555
ру
Рейтинг стран, в которых доходы мигрантов растут быстрее всего

За первые пять лет после переезда доходы мигрантов в большинстве развитых стран растут, поскольку иностранцы приобретают опыт работы и интегрируются на рынок труда. Однако темпы роста существенно различаются в зависимости от страны.
Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет ОЭСР.

Где доходы мигрантов растут быстрее всего

Быстрее всего доходы мигрантов растут в Германии. По данным аналитиков, за пять лет годовой доход иностранца увеличивается в среднем на 48% — с $17 004 до $25 224.
Германия также остается самым большим направлением миграции в ЕС — около 20% ее населения родились за границей.
Второе место в рейтинге занимает Швеция. Зарплаты иностранцев в стране за пять лет повышаются на 44% - с $15 936 до $22 908.
На третьей строчке находится самая популярная страна мира среди мигрантов — США, где доходы растут на 43%: с $27 375 в первый год до $39 163 на пятый год.
Среди других стран с высокой динамикой доходов — Финляндия (+42%), Италия (+29%), Канада и Испания (по +27%).
В Нидерландах и Новой Зеландии доходы мигрантов через пять лет снижаются на 6%.
В общем в 15 проанализированных странах ОЭСР средний рост зарплат иностранцев составляет 24%.

Где платят больше всего

Самые высокие зарплаты иностранцы получают в Норвегии: на пятый год работы их средний годовой заработок достигает $67 877, хотя темпы роста там относительно скромные — около 14%.
На втором месте Дания, где мигранты зарабатывают $46 716 через пять лет.
Несмотря на падение доходов на 6% в пятилетней перспективе, Новая Зеландия остается среди лидеров по уровню оплаты труда иностранцев — средний годовой доход достигает $45 432.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems