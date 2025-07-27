Рейтинг стран с самой большой продовольственной независимостью: какое место заняла Украина (инфографика) — Finance.ua
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Рейтинг стран с самой большой продовольственной независимостью: какое место заняла Украина (инфографика)

Мир
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Рейтинг стран с самой большой продовольственной независимостью: какое место заняла Украина (инфографика)
Рейтинг стран с самой большой продовольственной независимостью: какое место заняла Украина (инфографика)
Специалисты определили 50 стран мира, наиболее приближенных к полному самообеспечению продуктами из семи основных пищевых групп: фруктов, овощей, бобовых, продуктов с высоким содержанием крахмала, мяса, рыбы и молочных продуктов.
Об этом свидетельствуют данные исследования Nature Food, сообщает Visual Capitalist.
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Самообеспеченность означает 100% покрытия потребностей в каждой группе. Если показатель превышает 100%, страна может экспортировать, если ниже — вынуждена импортировать.

Какие страны наиболее самодостаточны

Только Гайана достигла 100% продовольственной самообеспеченности. Страна полностью самообеспечена во всех семи ключевых группах продуктов питания.

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Второе и третье места занимают Вьетнам и Китай, покрывающие потребности в шести из семи групп.
Рейтинг стран с самой большой продовольственной независимостью: какое место заняла Украина (инфографика)
Украина занимает 14 строчку в рейтинге. Обеспечение собственными фруктами на уровне 51%, овощами (128%) и продуктами с высоким содержанием крахмала (295%) — полностью и даже с избытком, а рыбой — всего 6%.
Зато достаточно производится мяса (281%) и молочных продуктов (298%).
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Подобная ситуация характерна и для других европейских стран, где ощущается дефицит фруктов и овощей. В странах Азии же наименее обеспеченной остается молочная продукция.
Южная Европа — исключение. К примеру, Испания производит в 4 раза больше фруктов и овощей, чем нужно ее населению, и экспортирует избыток в северные страны.
Напомним, по данным Госстата, в июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали — некоторые на 150−190%.
Среди всех продуктов абсолютным рекордсменом стали яблоки, выросшие в цене на 195,5% - с 26,9 грн/кг до 79,5 грн/кг.
По материалам:
Finance.ua
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