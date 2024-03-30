Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой (фото) — Finance.ua

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой (фото) 30.03.2024, 01:03 — Технологии&Авто

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой (фото)

Быстрая зарядка — хорошая альтернатива маленькой батарее. Совершенно разумно иметь смартфон со скромной автономностью, но который можно в случае чего зарядить в считанные минуты.

Портал Gizchina составил рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в ​​2024 году.

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Среди них чаще других встречаются гаджеты Xiaomi, Realme, iQOO и OnePlus.

Лидером по скорости зарядки является Realme GT 5, вышедший в сентябре 2023 года.

Он поставляется в двух версиях: одна с зарядкой мощностью 150 Вт, а другая — со сверхбыстрой 240 Вт. От 0 до 100% он заряжается менее чем за 10 минут, а всего за 80 секунд набираются первые 20%.

На втором месте — Redmi Note 12 Explorer. Телефон оснащен 210-ваттной зарядкой и батареей 4300 мАч. Это позволяет телефону полностью зарядить аккумулятор за 11 минут.

И на третьем месте — iQOO 11S с адаптером мощностью 200 Вт — на полное заполнение аккумулятора необходимо до 15 минут.

Рейтинг топ-10 замыкают: iQOO 10 Pro (200 Вт), Red Magic 9 Pro+(165 Вт), OnePlus 10T (150 Вт), Realme GT Neo 3(150 Вт), Red Magic 7 Pro (135 Вт), Motorola Edge 40 Pro (125 Вт) и Xiaomi 14 Pro/Redmi Note 13 Pro+/Oppo Reno 12 Pro (120 Вт).

Всем им на полную зарядку нужно меньше 30 минут.

По всей видимости, современные Android-флагманы заряжаются от куда более мощных адаптеров, чем iPhone. Даже среднебюджетные Redmi поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Напомним, iPhone 15 и iPhone 15 Pro сохранили медленную зарядку 30 Вт — то есть для их полной зарядки нужно минимум 2 часа.

УНІАН По материалам:

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