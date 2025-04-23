Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить — Finance.ua

Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить Сегодня 08:02 — Личные финансы

Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить

Эксперты группы LUX MED, Варшавской школы экономики и Фонда публичной экономики и администрации создали так называемый Индекс здоровых городов. Именно здесь определены города, в которых больше всего заботятся о здоровье и благополучии своих жителей.

Рейтинг был составлен для двух категорий с учетом численности населения — города с населением более 300 тысяч, пишет Inpoland.

Крупные города дают своим жителям больше возможностей, но зачастую приходится платить стрессом. Альтернативой могут стать меньшие города.

Согласно индексу здоровых городов, рейтинг самых здоровых городов с населением менее 300 тысяч человек выглядит так:

Сопот

Гдыня

Жешув

Белосток

Свиноуйсце

Рыбник

Кошалин

Ольштын

Петркув Трибунальский

Кросно.

Самым здоровым среди крупных городов признан Познань, а рейтинг выглядит так:

Познань

Варшава

Гданьск

Краков

Люблин

Вроцлав

Лодзь

Щецин

Быдгощ.

Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых.

Однако в крупных городах показатели существенно выше.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Кракове — 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре и на 9,6% больше, чем в декабре 2023 года.

Наибольший рост наблюдался в сферах культуры, развлечений и отдыха (+44,2%) и недвижимости (+17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях зарплаты снизились на 3%.

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