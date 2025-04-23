Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить — Finance.ua

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Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить

Личные финансы
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Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить
Рейтинг самых здоровых городов Польши: где лучше жить
Эксперты группы LUX MED, Варшавской школы экономики и Фонда публичной экономики и администрации создали так называемый Индекс здоровых городов. Именно здесь определены города, в которых больше всего заботятся о здоровье и благополучии своих жителей.
Рейтинг был составлен для двух категорий с учетом численности населения — города с населением более 300 тысяч, пишет Inpoland.

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Крупные города дают своим жителям больше возможностей, но зачастую приходится платить стрессом. Альтернативой могут стать меньшие города.
Согласно индексу здоровых городов, рейтинг самых здоровых городов с населением менее 300 тысяч человек выглядит так:
  • Сопот
  • Гдыня
  • Жешув
  • Белосток
  • Свиноуйсце
  • Рыбник
  • Кошалин
  • Ольштын
  • Петркув Трибунальский
  • Кросно.
Самым здоровым среди крупных городов признан Познань, а рейтинг выглядит так:
  • Познань
  • Варшава
  • Гданьск
  • Краков
  • Люблин
  • Вроцлав
  • Лодзь
  • Щецин
  • Быдгощ.
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Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых.
Однако в крупных городах показатели существенно выше.
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Кракове — 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре и на 9,6% больше, чем в декабре 2023 года.
Наибольший рост наблюдался в сферах культуры, развлечений и отдыха (+44,2%) и недвижимости (+17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях зарплаты снизились на 3%.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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