Рейтинг самых популярных машин 2024 года — Finance.ua
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Рейтинг самых популярных машин 2024 года

Технологии&Авто
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Рейтинг самых популярных машин 2024 года
Рейтинг самых популярных машин 2024 года
Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей за первые 8 месяцев 2024 года возглавил электромобиль.
Об этом свидетельствует отчет ресурса focus2move, составленный на базе информации о продажах из 162 стран.
Отмечается, что, несмотря на сложность замены традиционных моделей на дизельном и бензиновом топливе, новые электромобили постепенно занимают лидирующие позиции.
Автомобильная промышленность все больше и больше движется к электрификации, и новые модели электромобилей набирают обороты в мировой таблице лидеров ТОП100.
Электромобиль Tesla Model Y закрепил лидерство на рынке за первые 8 месяцев 2024 года. За ним следуют Toyota Corolla и Toyota RAV4.

Рейтинг самых популярных автомобилей в мире в 2024 году

Рейтинг самых популярных машин 2024 года
В большинстве случаев позиции моделей остались неизменными по сравнению с прошлым годом.
Еще из интересного, 4 из 10 в ТОП-10 приходится на автомобили Toyota.
По материалам:
ITC.ua
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