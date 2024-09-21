Рейтинг самых популярных машин 2024 года — Finance.ua

Рейтинг самых популярных машин 2024 года 21.09.2024, 00:15 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных машин 2024 года

Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей за первые 8 месяцев 2024 года возглавил электромобиль.

Об этом свидетельствует отчет ресурса focus2move, составленный на базе информации о продажах из 162 стран.

Отмечается, что, несмотря на сложность замены традиционных моделей на дизельном и бензиновом топливе, новые электромобили постепенно занимают лидирующие позиции.

Автомобильная промышленность все больше и больше движется к электрификации, и новые модели электромобилей набирают обороты в мировой таблице лидеров ТОП100.

Электромобиль Tesla Model Y закрепил лидерство на рынке за первые 8 месяцев 2024 года. За ним следуют Toyota Corolla и Toyota RAV4.

Рейтинг самых популярных автомобилей в мире в 2024 году

В большинстве случаев позиции моделей остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

Еще из интересного, 4 из 10 в ТОП-10 приходится на автомобили Toyota.

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