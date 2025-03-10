Рейтинг самых надежных семейных кроссоверов в 2025 году — Finance.ua

Рейтинг самых надежных семейных кроссоверов в 2025 году Сегодня 02:06 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных семейных кроссоверов в 2025 году

Семейные кроссоверы и внедорожники — это самый популярный тип автомобилей для тех, у кого есть дети. Эти модели просторны, практичны и относительно доступны по цене.

Проведя собственное исследование, журналисты британского портала WhatCar составили рейтинг самых надежных семейных кроссоверов, которые можно приобрести в 2025 году.

Лидером рейтинга стал Lexus NX 2014−2021 годов выпуска, который предлагался с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Надежность этого японского кроссовера оценили в максимальные 100 баллов — за все время ни один из владельцев не пожаловался на какие-либо поломки и проблемы.

На второй строчке расположился кроссовер Toyota RAV4 в версиях от 2019 года выпуска. Надежность этой модели составляет 98,8%, и при этом только 3% водителей столкнулись с какими-либо поломками.

Замыкает топ-3 французский Renault Kadjar 2015−2022 годов выпуска с рейтингом надежности в 98,6%. Только у 12% его владельцев возникали какие-то проблемы.

Итак, самые надежные семейные кроссоверы на рынке:

Lexus NX (2014−2021 гг.) — надежность 100%; Toyota RAV4 (2019 г. — до сих пор) — надежность 98,8%; Renault Kadjar (2015−2022 гг.) — надежность 98,6%; Lexus NX (2021 — до сих пор) — надежность 97,6%; Honda CR-V (2018 г. — до сих пор) — надежность 97,2%; Volvo XC40 PHEV (2017 г. — до сих пор) — надежность 97%; Бензиновый BMW X1 (2015−2022 гг.) — надежность 96,6%; Kia Niro hybrid/PHEV (2016−2022 гг.) — надежность 96,4%; Бензиновый Mazda CX-5 (2017 г. — до сих пор) — надежность 96,1%; Kia Sportage (2021 — до сих пор) — надежность 96,1%.

MMR По материалам:

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