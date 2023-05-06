Рейтинг самых экономичных автомобилей в мире — Finance.ua

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Рейтинг самых экономичных автомобилей в мире

Технологии&Авто
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Рейтинг самых экономичных автомобилей в мире
Рейтинг самых экономичных автомобилей в мире
При выборе автомобиля водители учитывают не только его надежность, но и экономичность.
Немецкий портал Auto Bild провел исследование и показал рейтинг самых экономичных автомобилей в мире.
Самым экономичным субкомпактным автомобилем стала модель Skoda Citigo с 1,0-литровым 60-сильным бензиновым мотором, потребляющим 4,4 литра на 100 километров пути.
В классе «компактных автомобилей» наименьший расход топлива у Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start&Stop Luxe с 90-сильным дизельным мотором. Он потребляет 4,3 литра на 100 км.
Toyota Prius стал самым экономичным городским автомобилем. Его силовая установка имеет мощность 136 л.с. Автомобиль потребляет 3,7 литра на 100 км.
167-сильный BMW 320d Efficient Dynamic Edition занял первое место в «среднем классе». Он потребляет 4,6 литра.
В «верхнем среднем» классе самым экономичным стал 190-сильный автомобиль Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic. Он имеет реальный расход топлива 5,4 литра.
В «высшем» классе экономичнее стала 218-сильная Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic с расходом топлива 6,7 литра дизельного топлива на 100 км пути.

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По материалам:
autogid.pro
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