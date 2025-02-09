Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания

Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации.

Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.

В рамках исследования сравнили стоимость года эксплуатации разных моделей. Учитывали затраты на горючее (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.

Фото: Tesla

Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.

Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные автомобили, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.

Самые дешевые в содержании автомобили:

Tesla Model 3. Hyundai Elantra. Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Honda Civic. Honda Accord. Tesla Model Y. Nissan Altima. Toyota Camry. Honda CR-V.

Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.

Фото: General Motors

Самые дорогие в эксплуатации авто:

Chevrolet Tahoe. Lexus RX. Ram Pickup. Toyota 4Runner. Chevrolet Silverado. Ford F-Series. Ford Bronco. Toyota Tundra. GMC Sierra. Chevrolet Traverse.

Напомним, по данным исследования OLX, чаще всего среди б/у авто на рынке предлагают легковушки с 1995 по 2019 год, причем сегмент с 2005 по 2009 самый большой — почти треть всех предложений.

Медианная цена авто этих лет выпуска находится на уровне 3900 $. Меньше всего продают авто с 2020 года выпуска — всего 4,9% от общего количества объявлений, с медианной ценой в 16 800 $.

Фокус По материалам:

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