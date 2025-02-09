Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания — Finance.ua

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Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания

Технологии&Авто
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Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания
Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей для содержания
Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации.
Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.
В рамках исследования сравнили стоимость года эксплуатации разных моделей. Учитывали затраты на горючее (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.
Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные автомобили, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.

Самые дешевые в содержании автомобили:

  1. Tesla Model 3.
  2. Hyundai Elantra.
  3. Toyota Corolla.
  4. Kia Forte (Cerato).
  5. Honda Civic.
  6. Honda Accord.
  7. Tesla Model Y.
  8. Nissan Altima.
  9. Toyota Camry.
  10. Honda CR-V.
Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.
Фото: General Motors
Фото: General Motors

Самые дорогие в эксплуатации авто:

  1. Chevrolet Tahoe.
  2. Lexus RX.
  3. Ram Pickup.
  4. Toyota 4Runner.
  5. Chevrolet Silverado.
  6. Ford F-Series.
  7. Ford Bronco.
  8. Toyota Tundra.
  9. GMC Sierra.
  10. Chevrolet Traverse.
Напомним, по данным исследования OLX, чаще всего среди б/у авто на рынке предлагают легковушки с 1995 по 2019 год, причем сегмент с 2005 по 2009 самый большой — почти треть всех предложений.
Медианная цена авто этих лет выпуска находится на уровне 3900 $. Меньше всего продают авто с 2020 года выпуска — всего 4,9% от общего количества объявлений, с медианной ценой в 16 800 $.
По материалам:
Фокус
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