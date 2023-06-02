Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (инфографика) Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Средняя стоимость 30 самых дорогих футбольных команд мира достигла $2,17 млрд. Год назад Forbes оценил стоимость 20 клубов, тогда их средняя стоимость составила $2,53 млрд.

Стоимость футбольных клубов выросла не из-за увеличения их доходности, которая в среднем выросла всего на 2,5% — до $496 млн.

Дело в высших мультипликаторах (стоимость клуба поделена на доход), которые используются для инвестиционной оценки стоимости клуба. Средний мультипликатор для первой 20-ки в этом году составляет 5,9, в прошлом году он был 4,8.

Английский клуб «Манчестер Юнайтед», который на втором месте в списке самых дорогих футбольных клубов, могут скоро продать за $6 млрд. Это в 7,7 раза превышает его доход.

Французский клуб « Пари Сен-Жермен » (седьмое место в списке самых богатых) планирует продать долю миноритарных акций, оценка команды составит более $4 млрд. Это примерно в 5,7 раза больше ее доходности, отмечают Forbes банкиры, знакомые с ситуацией.

Американский Ф К «Лос-Анджелес» в этом году привлекал деньги при стоимости около $930 млн — в восемь раз больше дохода.

Откуда такие заоблачные оценки? «Манчестер Юнайтед» разбрасывается деньгами, получив $108 млн операционных прибылей (EBITDA) в 2021—2022 годах. Но во многих случаях инвесторы ведутся на бренды, а не на прибыль.

«Пари Сен-Жермен» в тот же период сообщила об отрицательном операционном доходе в $219 млн, а у «Лос-Анджелеса» этот показатель составил всего $8 млн в 2022-м.

Средний операционный доход 30 команд в этом году составляет $23 млн при средней выручке $386 млн.

Стоимость двух футбольных команд в этом году достигла $6 млрд.

Пальму первенства списка самых богатых футбольных команд получил испанский «Реал Мадрид» с $6,07 млрд, что на 19% превышает его стоимость в прошлом году. Клуб вышел в финал последних пяти из девяти турниров Лиги чемпионов УЕФА, каждый раз одерживая победу.

Кроме того, «Реал Мадриду» удалось привлечь почти $400 млн от инвесткомпании Sixth Street и Legends в рамках 20-летнего соглашения об увеличении выручки стадиона «Сантьяго Бернабеу». Родной стадион «Реала» уже некоторое время ремонтируют, а закончить работы планируют в следующем году.

«Манчестер Юнайтед» — на втором месте со стоимостью $6 млрд. Клуб прибавил 30% своей стоимости с прошлого года. По некоторым сообщениям, за право собственности на клуб борются британский миллиардер Джеймс Рэдклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.

«Барселона» возглавляла список в 2021-м, в этом году клуб на третьем месте с оценкой стоимости $5,51 млрд.

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