Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg — Finance.ua

Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg

500 самых богатых людей мира в первой половине 2023 года увеличили свое состояние на $852 миллиарда. Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск снова возглавил рейтинг богачей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обнародованным изданием данным, самые богатые люди мира за последние шесть месяцев зарабатывали в среднем $14 миллионов в день.

Это полугодие стало лучшим для миллиардеров с последней половины 2020 года, когда экономика постепенно начала восстанавливаться после спада, вызванного коронавирусом.

Так, Маск за первые полгода увеличил свое состояние на $96,6 млрд. При этом рост капитала Маска продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9%, принеся бизнесмену еще $13 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $234 млрд.

Французскому миллиардеру, владельцу LVMH (бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и др.) Бернару Арно так и не удалось снова обогнать Маска. За первые шесть месяцев 2023 года ему удалось заработать $38,2 млрд. Общая стоимость его капитала — $200 млрд.

На третьем месте оказался владелец Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается почти в $154 млрд.

Значительно улучшил свое финансовое положение и владелец Meta Platforms, которому принадлежат социальные сети Facebook, Instagram и WhatsApp, Марк Цукерберг. В июне его капитал увеличился на $58,9 млрд и сейчас составляет $104 млрд.

В топ-10 рейтинга также вошли основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд), основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд), бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), соучредитель Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд) и соучредитель Google Сергей Брин ($104 млрд).

Діло По материалам:

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