Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов — Finance.ua

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Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов

Технологии&Авто
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Определены самые безопасные автомобили в 2024 году. Награды получили модели, которые получили самые высокие оценки за краш-тесты EuroNCAP.
Об этом сообщается на сайте этой организации.
Самым безопасным авто в 2024 году назвали новый Mercedes E-Class. Защиту взрослых в этом авто оценили в 92%, а детей — в 90%. За безопасность для пассажиров авто получило оценку 84%, а за системы безопасности — 87%.
Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов
Кроме того, выбрали лучшие модели в разных классах. Среди компактных кроссоверов и электромобилей победителем стал Zeekr X, созданный на базе Volvo EX30. Его оценки: 91% за защиту взрослых, 90% - за детей, 84% - за безопасность для пешеходов и 83% - за оборудование по безопасности.
Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов
В сегменте больших семейных авто победили модели-близнецы Skoda Superb и Volkswagen Passat B9. Они получили 93% за безопасность взрослых пассажиров и 87% - за защиту детей. Защиту пешеходов оценили в 82%, а оборудование по безопасности — в 80%.
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Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов
Самый безопасный семейный кроссовер — новая Mazda CX-80, опередившая Audi Q6 e-tron. Она получила 92% за защиту взрослых и 88% - за детей. Оценка безопасности пешеходов — 84%, а системы безопасности — 79%.
Рейтинг самых безопасных автомобилей разных классов
Кроме того, в EuroNCAP отметили пикап Maxus eTerron 9, компактные кроссоверы Cupra Tavascan, Deepal S07 Porsche Macan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 и XPENG G6.
По материалам:
Фокус
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