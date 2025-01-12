Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг — Finance.ua

Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг 12.01.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг

Автомобильный рынок в 2024 году сотрясали масштабные отзывы автомобилей. Десять крупнейших автопроизводителей мира отозвали более 25 миллионов транспортных средств из-за разных неисправностей, от проблем с электроникой до дефектов в конструкции.

Рейтинг составил издание Motor 1.

Топ-компаний, которые чаще всего отозвали свои авто в 2024 году

Лидером по количеству отозванных автомобилей в 2024 году стала Tesla.

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Несмотря на инновационные технологии и высокую стоимость своих электромобилей, компания столкнулась с серьезными проблемами качества, что привело к отзыву более 5 миллионов автомобилей.

Причины отзывов были разнообразными: от неправильной маркировки до неисправностей в системах безопасности.

Другие автопроизводители тоже сталкивались с проблемами. Ford, Stellantis (объединяющий бренды Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot), Honda и General Motors также оказались среди лидеров по количеству отозванных автомобилей.

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Проблемы включали неисправности двигателей, тормозных систем, рулевого управления и другие дефекты, которые могли представлять опасность для водителей и пассажиров.

Полный список ТОПа:

Tesla — 5,135,991;

Stellantis — 4,804,285;

Ford — 4,777,161;

Honda — 3,794,113;

General Motors — 1,872,567;

BMW — 1,832,968;

Kia — 1,234,611;

Toyota — 1,221,666;

Hyundai — 1,109,978;

Volkswagen Group — 1,088,407.

НВ По материалам:

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