Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг — Finance.ua
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Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг

Технологии&Авто
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Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг
Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг
Автомобильный рынок в 2024 году сотрясали масштабные отзывы автомобилей. Десять крупнейших автопроизводителей мира отозвали более 25 миллионов транспортных средств из-за разных неисправностей, от проблем с электроникой до дефектов в конструкции.
Рейтинг составил издание Motor 1.

Топ-компаний, которые чаще всего отозвали свои авто в 2024 году

Лидером по количеству отозванных автомобилей в 2024 году стала Tesla.
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Несмотря на инновационные технологии и высокую стоимость своих электромобилей, компания столкнулась с серьезными проблемами качества, что привело к отзыву более 5 миллионов автомобилей.
Причины отзывов были разнообразными: от неправильной маркировки до неисправностей в системах безопасности.
Другие автопроизводители тоже сталкивались с проблемами. Ford, Stellantis (объединяющий бренды Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot), Honda и General Motors также оказались среди лидеров по количеству отозванных автомобилей.
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Проблемы включали неисправности двигателей, тормозных систем, рулевого управления и другие дефекты, которые могли представлять опасность для водителей и пассажиров.
Полный список ТОПа:
  • Tesla — 5,135,991;
  • Stellantis — 4,804,285;
  • Ford — 4,777,161;
  • Honda — 3,794,113;
  • General Motors — 1,872,567;
  • BMW — 1,832,968;
  • Kia — 1,234,611;
  • Toyota — 1,221,666;
  • Hyundai — 1,109,978;
  • Volkswagen Group — 1,088,407.
По материалам:
НВ
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