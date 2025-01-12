Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг — Finance.ua

Какие автопроизводители чаще всего отозвали авто в 2024 году: рейтинг
Автомобильный рынок в 2024 году сотрясали масштабные отзывы автомобилей. Десять крупнейших автопроизводителей мира отозвали более 25 миллионов транспортных средств из-за разных неисправностей, от проблем с электроникой до дефектов в конструкции.
Рейтинг составил издание Motor 1.
Топ-компаний, которые чаще всего отозвали свои авто в 2024 году
Лидером по количеству отозванных автомобилей в 2024 году стала Tesla.
Несмотря на инновационные технологии и высокую стоимость своих электромобилей, компания столкнулась с серьезными проблемами качества, что привело к отзыву более 5 миллионов автомобилей.
Причины отзывов были разнообразными: от неправильной маркировки до неисправностей в системах безопасности.
Другие автопроизводители тоже сталкивались с проблемами. Ford, Stellantis (объединяющий бренды Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot), Honda и General Motors также оказались среди лидеров по количеству отозванных автомобилей.
Проблемы включали неисправности двигателей, тормозных систем, рулевого управления и другие дефекты, которые могли представлять опасность для водителей и пассажиров.
Полный список ТОПа:
- Tesla — 5,135,991;
- Stellantis — 4,804,285;
- Ford — 4,777,161;
- Honda — 3,794,113;
- General Motors — 1,872,567;
- BMW — 1,832,968;
- Kia — 1,234,611;
- Toyota — 1,221,666;
- Hyundai — 1,109,978;
- Volkswagen Group — 1,088,407.
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