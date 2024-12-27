Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности

Технологии&Авто
10
Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности
Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности
Компания Jeep объявила об отзыве внедорожников Grand Cherokee 2024 из-за возможных проблем с подушками безопасности. Причиной стала недостаточная затяжка болтов поперечины радиатора, что может нарушить работу системы при аварии. В некоторых случаях также не исключена утечка топлива, связанная с этой неисправностью.

Что известно

Проблема касается 257 стандартных Grand Cherokee и 374 Grand Cherokee L, производимых с 15 по 17 июля 2024 года. Проблемы возникли из-за ошибок в процессе сбора. Jeep обязуется устранить дефекты путем корректного затягивания болтов.
С момента запуска пятого поколения Grand Cherokee в 2021 году модель неоднократно подвергалась отзывам. Только в 2024 году было зарегистрировано девять случаев, включая проблемы с рулевым управлением и креплениями детских кресел. Несмотря на это, Grand Cherokee остается лидером продаж Jeep в США с 160 939 проданными автомобилями за первые девять месяцев 2024 г.
🏜️ Хотите иметь комфортное путешествие на собственном авто за границей. Выберите Зеленую Карту на Finance.ua и смело в незабываемое странствие!
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.