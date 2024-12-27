Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности — Finance.ua

Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Jeep отзовет Grand Cherokee 2024 из-за неисправности подушек безопасности

Компания Jeep объявила об отзыве внедорожников Grand Cherokee 2024 из-за возможных проблем с подушками безопасности. Причиной стала недостаточная затяжка болтов поперечины радиатора, что может нарушить работу системы при аварии. В некоторых случаях также не исключена утечка топлива, связанная с этой неисправностью.

Что известно

Проблема касается 257 стандартных Grand Cherokee и 374 Grand Cherokee L, производимых с 15 по 17 июля 2024 года. Проблемы возникли из-за ошибок в процессе сбора. Jeep обязуется устранить дефекты путем корректного затягивания болтов.

С момента запуска пятого поколения Grand Cherokee в 2021 году модель неоднократно подвергалась отзывам. Только в 2024 году было зарегистрировано девять случаев, включая проблемы с рулевым управлением и креплениями детских кресел. Несмотря на это, Grand Cherokee остается лидером продаж Jeep в США с 160 939 проданными автомобилями за первые девять месяцев 2024 г.

uamotors По материалам:

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