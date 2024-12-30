Lamborghini откладывает запуск первого электромобиля до 2029 года — Finance.ua
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Lamborghini откладывает запуск первого электромобиля до 2029 года

Технологии&Авто
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Lamborghini откладывает запуск первого электромобиля до 2029 года
Lamborghini откладывает запуск первого электромобиля до 2029 года
Итальянский автопроизводитель Lamborghini решил перенести запуск своего первого электромобиля на 2029 год. Как сообщил генеральный директор компании Стефан Винкельманн, рынок спортивных автомобилей пока не готов к полной электрификации, а клиенты марки остаются поклонниками традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Что известно

Изначально Lamborghini планировала представить свою первую электрическую модель в 2028 году. Однако, по словам Винкельманна, компания считает, что рынок премиальных спорткаров не будет готов к полной трансформации к концу десятилетия.
«Мы не думаем, что 2029 год — это слишком поздно. Наш сегмент требует времени для адаптации, и рынок пока недостаточно зрелый для полного перехода на электричество», — подчеркнул он на встрече с журналистами в Сант Агата-Болоньезе, где расположена штаб-квартира компании.
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Тем временем главный конкурент Lamborghini, Ferrari, намерен запустить свой первый электромобиль уже в 2025 году, что может усилить давление на итальянский бренд.
Решение Lamborghini связано не только с особенностями рынка, но и с философией компании. Покупатели марки ценят мощность, звук и драйв, которые обеспечивают традиционные двигатели. Lamborghini стремится сохранить уникальный характер своих автомобилей, даже если это потребует больше времени для перехода на электрические технологии.
По материалам:
uamotors
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