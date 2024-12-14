Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото) — Finance.ua
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Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото)

Технологии&Авто
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Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото)
Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото)
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini представил на Art Basel Miami Beach эксклюзивный экземпляр модели Urus SE, отличающийся уникальной окраской кузова.
Об этом пишет Motor 1.
Для создания этого шедевра дизайнеры компании применили сложную многоцветную схему, требовавшую 230 часов кропотливой работы.
Этот Urus SE стал настоящим произведением искусства на колесах. Его кузов украшен сложным геометрическим узором, сочетающим в себе черный, светло-серый и яркий синий цвет.
Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото)
Такая оригинальная окраска подчеркивает спортивный характер автомобиля и отражает энергию и динамику Майами, где состоялась презентация.
Стоит отметить, что для создания уникального дизайна использовалась не пленка, а настоящая автомобильная краска. Мастера Lamborghini вручную наносили каждый слой краски, чтобы добиться идеального результата.
Эксклюзивный Urus SE построен на основе последней версии модели, оснащенной гибридной силовой установкой.
Lamborghini представила уникальный Urus SE (фото)
Сочетание мощного бензинового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электрического мотора обеспечивает поразительные динамические характеристики: разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальная скорость 312 км/ч.
Презентация этого уникального Lamborghini Urus SE на Art Basel Miami Beach подчеркивает стремление компании создавать не только быстрые и мощные автомобили, но настоящие произведения искусства.
По материалам:
НВ
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