Рейтинг подержанных авто июня: что покупают украинцы на внутреннем рынке — Finance.ua

Рейтинг подержанных авто июня: что покупают украинцы на внутреннем рынке
Лидером брендов легковых автомобилей, которые в июне покупали на внутреннем рынке больше всего, остается Volkswagen. Украинцы заключили 10,4 тысячи сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,3% от общего количества.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
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Второе место в рейтинге занял Renault (5,8%, 4,9 тыс.). На третье место снова поднялся ВАЗ (Lada) с долей 5,7% (4,8 тыс. сделок). Четвертое место с долей 5,5% (4,6 тыс.) заняла Skoda.
Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, июнь 2023 года
Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,3% и 4,5 тыс. сделок.
Самые популярные модели на внутреннем рынке
Первое место среди внутренних продаж в июне занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (3 тыс. сделок). На втором месте находится Skoda Octavia (2,6 тыс. сделок).
Третью строчку занял Volkswagen Golf (2,4 тыс. сделок), а на четвертой расположился ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,1 тыс. сделок).
Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,5 тыс. сделок).
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