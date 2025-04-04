Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги» — Finance.ua
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Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги»

Фондовый рынок
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Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги»
Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги»
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги Android-смартфонов с лучшим сочетанием цены и мощности по состоянию на конец марта 2025 года. По традиции были составлены рейтинги сразу в нескольких ценовых категориях.

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В самой дешевой категории, до 999 юаней (~135 долларов), лидером стал Nubia Mavericks с чипсетом Unisoc T760. За ним следуют Vivo Y200t и iQOO Z9x, работающие на Snapdragon 6 Gen 1.
Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги»
Далее следует топ смартфонов, которые в Китае продаются в диапазоне до 1999 юаней (~275 долларов).
Десятку возглавил Realme Neo 7, сразу за ним — iQOO Z9 Turbo+. Оба аппарата предлагают прошлогодний флагманский процессор Dimensity 9300+. На третьем месте оказался Realme Neo7 SE из Snapdragon 8 Gen 3.
В категории до 2999 юаней (~410 долларов) на первом месте стоит Realme GT7 Pro Racing — один из самых доступных телефонов на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite. Второе и третье места разделили iQOO Neo10 Pro и iQOO Neo10 на Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.
Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (~550 долларов) стал Realme GT 7 Pro, за которым следует Redmi K80 Pro и OnePlus 13. Все три устройства предлагают Snapdragon 8 Elite.
Рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории «топ за свои деньги»
По материалам:
УНІАН
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