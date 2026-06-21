Рейтинг лучших подержанных авто до $15 000 Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Покупка б/у авто: лучшие надежные модели до $15000, Фото: magnific

Автомобильный эксперт профильного сервиса JustAnswer Крис Пайл поделился своими лучшими рекомендациями по выбору надежных моделей в ценовом диапазоне до $15 000, а также назвал главную ошибку, которая часто сбивает с толку покупателей.

Об этом пишет gobankingrates.

Ловушка низкого пробега: главный миф рынка

Эксперт предостерегает: небольшие цифры на одометре не гарантируют автоматически удачную сделку. В качестве примера он приводит два автомобиля одной модели: Honda Accord с пробегом около 128 750 км против более свежей модели Honda Accord с пробегом 193 120 км по одинаковой цене.

Автомобиль с меньшим пробегом на самом деле может оказаться гораздо худшей покупкой.

Если транспортное средство годами просто стояло без дела в гараже, заправлялось старым горючим или эксплуатировалось исключительно на короткие расстояния (из-за чего двигатель никогда не достигал здорового диапазона оборотов), его мотор мог состариться гораздо хуже.

Совет эксперта: никогда не покупайте машину вслепую. Перед передачей денег обязательно оплатите полную независимую диагностику на проверенной СТО.

Автомобиль, который внешне смотрится безупречно, на самом деле может иметь скрытый «масложер» или пропускать воду в салон во время дождя.

Рейтинг лучших подержанных авто до $15 000:

Honda Civic и Honda Accord: Занимают первое место в рейтинге надежности. У них прочная конструкция, феноменальная долговечность и при условии регулярного сервиса они способны спокойно преодолеть более 241 400 км. Однако они отлично удерживают свою остаточную стоимость, поэтому в пределах бюджета придется рассматривать машины старших лет выпуска.

Занимают первое место в рейтинге надежности. У них прочная конструкция, феноменальная долговечность и при условии регулярного сервиса они способны спокойно преодолеть более 241 400 км. Однако они отлично удерживают свою остаточную стоимость, поэтому в пределах бюджета придется рассматривать машины старших лет выпуска. Toyota Corolla и Toyota Camry: Бесспорные лидеры мировых рейтингов долговечности с одними из самых низких расходов на текущее обслуживание. Они медленно теряют в цене, поэтому для сохранения лимита бюджету придется обратить внимание на более старые модельные годы.

Бесспорные лидеры мировых рейтингов долговечности с одними из самых низких расходов на текущее обслуживание. Они медленно теряют в цене, поэтому для сохранения лимита бюджету придется обратить внимание на более старые модельные годы. Nissan Altima: Прочный и очень комфортный седан, который предлагает высокую надежность по более гуманному ценнику. На вторичном рынке модели прошлых поколений стоят привлекательно, поскольку процесс первичной амортизации уже максимально снизил их стоимость.

Прочный и очень комфортный седан, который предлагает высокую надежность по более гуманному ценнику. На вторичном рынке модели прошлых поколений стоят привлекательно, поскольку процесс первичной амортизации уже максимально снизил их стоимость. Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Sorento и Kia Sportage: Корейские бренды предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Они собраны на совесть, но теряют в стоимости быстрее японских конкурентов, что очень выгодно для покупателей с наличными. Крис Пайл делится личным опытом: он сам владеет кроссовером Kia Sorento с пробегом около 228 530 км и полностью уверен в нем, хотя его рыночная стоимость меньше $5000.

Корейские бренды предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Они собраны на совесть, но теряют в стоимости быстрее японских конкурентов, что очень выгодно для покупателей с наличными. Крис Пайл делится личным опытом: он сам владеет кроссовером Kia Sorento с пробегом около 228 530 км и полностью уверен в нем, хотя его рыночная стоимость меньше $5000. Ford Escape, Ford Edge и Ford Maverick: Эти модели массово представлены на рынке, их легко найти, а все их потенциальные слабые места за много лет подробно задокументированы. Поиск запчастей не станет проблемой.

Эти модели массово представлены на рынке, их легко найти, а все их потенциальные слабые места за много лет подробно задокументированы. Поиск запчастей не станет проблемой. Chevrolet Malibu, Chevrolet Equinox и Chevrolet Traverse: Популярные и простые в обслуживании автомобили для бытового использования. Производители давно устранили большинство детских болезней во время рестайлингов, что делает их практическим выбором для ежедневных поездок недалеко от дома.

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