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BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse (видео)

Технологии&Авто
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Новинка станет одним из важнейших электромобилей марки
Новинка станет одним из важнейших электромобилей марки, Фото: BMW
Компания BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse во время гонки «24 часа Ле-Мана». Новинка демонстрирует новый дизайнерский язык подразделения BMW M и дает представление о том, каким будет первый полностью электрический представитель семейства M3.
Об этом пишет «Корреспондент».

Особенности новинки

Внешний облик концепта стал значительно более агрессивным по сравнению со стандартными моделями Neue Klasse. Передняя часть получила объединенные в единый элемент фирменные «ноздри» радиаторной решетки и светодиодную оптику.
Также автомобиль отличается новым бампером с тримаранной архитектурой, улучшающей аэродинамические характеристики.
В задней части использован аналогичный дизайнерский подход с новыми трехмерными фонарями Track Lights и массивным спойлером. Именно такие элементы станут отличительной чертой будущих электрических моделей BMW M.
Интерьер концепта создан с максимальным упором на водителя. Автомобиль оснащен четырьмя спортивными ковшевидными сиденьями и отделкой из натуральных волокон.
Впервые в истории моделей M для руля, дверных панелей и каркаса безопасности использовали черную кожу.
Спортивный характер салона подчеркивают шестиугольная фоновая подсветка передней панели, красные акценты на селекторе трансмиссии и элементах руля, а также специальная графика цифровой приборной панели.
По материалам:
Корреспондент.net
АвтоЭлектромобили
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