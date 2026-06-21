BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse (видео) 21.06.2026, 00:14 — Технологии&Авто

Новинка станет одним из важнейших электромобилей марки, Фото: BMW

Компания BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse во время гонки «24 часа Ле-Мана». Новинка демонстрирует новый дизайнерский язык подразделения BMW M и дает представление о том, каким будет первый полностью электрический представитель семейства M 3 .

Об этом пишет «Корреспондент».

Особенности новинки

Внешний облик концепта стал значительно более агрессивным по сравнению со стандартными моделями Neue Klasse. Передняя часть получила объединенные в единый элемент фирменные «ноздри» радиаторной решетки и светодиодную оптику.

Также автомобиль отличается новым бампером с тримаранной архитектурой, улучшающей аэродинамические характеристики.

В задней части использован аналогичный дизайнерский подход с новыми трехмерными фонарями Track Lights и массивным спойлером. Именно такие элементы станут отличительной чертой будущих электрических моделей BMW M.

Интерьер концепта создан с максимальным упором на водителя. Автомобиль оснащен четырьмя спортивными ковшевидными сиденьями и отделкой из натуральных волокон.

Впервые в истории моделей M для руля, дверных панелей и каркаса безопасности использовали черную кожу.

Спортивный характер салона подчеркивают шестиугольная фоновая подсветка передней панели, красные акценты на селекторе трансмиссии и элементах руля, а также специальная графика цифровой приборной панели.

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