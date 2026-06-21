В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей 21.06.2026, 02:09 — Технологии&Авто

Длина тоннеля составит около 1,8 километра, а ширина – примерно 37 метров

Норвегия планирует построить первый в мире тоннель в горах, предназначенный специально для морских судов. Это позволит им обойти один из самых опасных участков норвежского побережья.

Об этом пишет Bild.

Указано, что речь идет об инженерном мегапроекте Судовой тоннель Стад. Парламент Норвегии дал ему «зеленый свет» еще в 2017 году, но затем строительство оказалось под угрозой отмены из-за резкого роста расходов. Поэтому правительство сначала выступало против плана. Однако теперь работа над проектом возобновлена.

Ожидаемая стоимость строительства составит 8,6 млрд норвежских крон (782 млн евро).

Длина тоннеля составит около 1,8 километра, а ширина — около 37 метров.

Он рассчитан на проход даже больших судов: через туннель смогут проходить круизные лайнеры длиной до 140 метров и водоизмещением около 16 тысяч тонн.

Начать строительство планируют в 2027 году, а закончить — в течение пяти лет.

Причина реализации этого грандиозного проекта состоит в особенностях западного побережья Норвегии. Мыс Стад, расположенный на полуострове Стадландет, считается одним из самых опасных участков побережья Норвегии. Сильные штормы и высокие волны часто создают серьезные затруднения для капитанов судов.

Благодаря тоннелю корабли смогут пользоваться защищенным маршрутом сквозь горный массив.

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