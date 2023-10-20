Рейтинг лучших павербанков: Топ 10 моделей 2023 (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг лучших павербанков: Топ 10 моделей 2023 (инфографика) Сегодня 22:00 — Фондовый рынок

Рейтинг лучших павербанков: Топ 10 моделей 2023 (инфографика)

Значение и пользу павербанков трудно переоценить, особенно в условиях нестабильной подачи электроэнергии, поэтому мы подготовили рейтинг лучших павербанков в Украине, в который вошли модели разных ценовых категорий.

Не принимали во внимание модели слишком малой емкости. Рассмотрели только продукцию относительно известных брендов, отвечающих за указанные характеристики, при этом старались обходить «оверпрайс». Получился народный рейтинг со сбалансированным соотношением цена/возможности.

В рейтинг вошли модели с емкостью не менее 10 000 мАч. Выбрали такой минимальный порог, ведь на самом деле этого хватит максимум для двух неполных подзарядок современного смартфона.

Дело в том, что емкость указывается для элементов самого павербанка, но на выходе пользователь получает гораздо меньшее количество энергии. Большинство портативных зарядных устройств имеют внутреннее напряжение батареи на уровне 3.7−4.2 В, что равно напряжению аккумулятора телефона.

Для того чтобы зарядить телефон, павербанк повышает напряжение до 5 В, из-за чего теряется немалая часть энергии. Коэффициент полезного действия может сильно отличаться, в самых дешевых павербанках неизвестных брендов этот показатель может составлять 35−40%, то есть пользователь теряет более половины энергии. 10 000 мАч такого павербанка даже не зарядит смартфон на 5000 мАч.

Использование более дорогих силовых компонентов позволяет снизить энергетические потери, поэтому два павербанка идентичной емкости (по характеристикам) могут выдавать совершенно разные результаты в реальных условиях и разную емкость на выходе. В рейтинг добавлялись проверенные модели, игнорируя дешевые подделки, в которых указанные характеристики не соответствуют действительности.

Также не будем забывать о возможности заряжать не только телефоны, но и большую технику. Продвинутые модели павербанков работают с напряжением до 20 В и могут заряжать планшеты, ноутбуки, мониторы, камеры и другую цифровую электронику. Не меньшую роль играет и максимальная мощность, которая может колебаться от 5 до 100 Вт.

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