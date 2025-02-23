Рейтинг лучших небольших внедорожников (фото) — Finance.ua

Рейтинг лучших небольших внедорожников (фото) Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

Рейтинг лучших небольших внедорожников (фото), Фото: freepik

В последние годы рынок компактных внедорожников значительно расширился, и производители предлагают все больше моделей с передовыми технологиями, современным дизайном и качественными двигателями.

Эксперты Roadandtrack обнародовали рейтинг лучших автомобилей в этом сегменте.

Honda CR-V

Honda CR-V — это компактный кроссовер, выпускаемый с 1995 года. Он совмещает высокую практичность, комфорт и надежность, что делает его одним из самых популярных SUV в своем классе.

Фото: Roadandtrack

Эксперты советуют выбрать модель CR-V Hybrid мощностью 204 л.с., авто имеет 2-литровый двигатель и два электромотора. Но базовый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом тоже является надежным выбором, производя 190 л.с.

Mazda CX-50

CX-50 — это стильный и современный компактный кроссовер, который Mazda представила в 2022 году. Эксперты советуют выбрать двигатель с турбонаддувом. Он имеет мощность 256 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды.

Фото: Roadandtrack

Также к линейке на 2025 год присоединится новая гибридная модель, позаимствовавшая трансмиссию от гибрида Toyota RAV4. Mazda — это качественные материалы, продуманный интерьер, современные технологии (Apple CarPlay, Android Auto, панорамная крыша).

Mazda традиционно славится «спортивным» поведением авто, а у CX-50 еще и улучшенная настройка руля и шасси.

Volkswagen Tiguan

В 2025 году выходит новая версия Volkswagen Tiguan. Эксперты ожидают, что она будет иметь подобные характеристики, как и ее предшественник.

Фото: Volkswagen

2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает больше лошадиных сил и достигает 201 л.с., а внешний вид более современный. Внутри есть большой экран информационно развлекательной системы.

Благодаря сочетанию современного дизайна, передовых технологий и мощных экономных двигателей, Volkswagen Tiguan 2025 остается привлекательным выбором в сегменте компактных кроссоверов.

Toyota RAV4

Есть причина, почему Toyota продает сотни тысяч автомобилей RAV4 каждый год. Несмотря на то, что это не самый приятный автомобиль для вождения, он сочетает в себе доступность, практичность и надежность, удовлетворяя потребности большинства покупателей.

Фото: Roadandtrack

Есть много доступных уровней комплектации, включая TRD Off-Road, но эксперты полагают, что RAV4 Plug-In Hybrid (ранее назывался RAV4 Prime) — самый лучший выбор. Он использует гибридную мощность, чтобы выдать совокупно 302 л.с., чего достаточно, чтобы разогнать внедорожник до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Mazda CX-5

Хотя CX-50 является новейшим и лучшим компактным внедорожником Mazda, CX-5 такого же размера остается отличным выбором в этом сегменте.

Фото: Roadandtrack

Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель обеспечивает достаточную мощность, но эксперты советуют дополнительный турбодвигатель, доступный в более высоких комплектациях. Все версии обычно оснащаются полным приводом.

Kia Sportage

Новый Sportage немного мягкий в управлении, но имеет хороший стильный экстерьер.

Фото: Roadandtrack

«Все точки соприкосновения обладают высоким качеством и создают ощущение роскоши, которого вы не найдете у многих конкурентов», — отмечают эксперты.

Однако водители, которым нужна скорость, будут разочарованы 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Гибридные модели, подключаемые к электросети, обеспечивают больше мощности и лучшую экономию.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson предлагает изысканную, комфортную езду и салон с множеством полезных технических функций.

Фото: Hyundai

Эксперты советуют перед покупкой проверить сенсорные кнопки на панели приборов, поскольку некоторым водителям может не понравиться отсутствие регулятора громкости или настоящих кнопок.

Базового 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя должно быть вполне достаточно, но если вам нравится скорость, выбирайте любую из доступных гибридных моделей.

Более мощная подключаемая к сети электропитания модель имеет общую мощность 261 л.с., а стандартный гибрид — 226 л.с., чего достаточно для разгона до 100 км/ч за 7,1 секунды.

Ford Bronco Sport

Несмотря на то, что Ford Bronco Sport имеет некоторые общие элементы стиля со своим большим братом Bronco, он далеко не так маневрен на бездорожье.

Фото: Ford

Ездить на Bronco Sport на базе Escape можно разве что легкими трассами. Из двух доступных силовых агрегатов эксперты советуют выбрать более мощный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и обеспечивает 250 л.с.

Subaru Forester

Subaru представила обновленный Forester 2025, получивший значительные улучшения в дизайне, технологиях и функциональности.

Фото: Roadandtrack

Обновленный экстерьер с более агрессивной передней частью, новыми светодиодными фарами и выразительными колесными арками, придающими автомобилю современный вид.

Впервые Forester получил гибридную силовую установку, обеспечивая повышенную эффективность и снижение выбросов.

Эксперты также отметили, что вождение становится более тихим и спокойным благодаря дополнительному звукоизоляционному материалу. К сожалению, нет такого двигателя с турбонаддувом, как у прошлых Foresters, а модель Wilderness, ориентированная на бездорожье, пока имеет старый стиль кузова.

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