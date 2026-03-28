Рейтинг лучших авиакомпаний мира

Мировой рейтинг авиакомпаний 2026, Фото: freepik

Ежегодная премия World’s Best Airline Awards объявила список победителей. Эксперты отобрали лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Влиятельная премия дала оценку деятельности авиаперевозчиков в пределах всей планеты.

Об этом пишет Euronews.

ТОП-5 лучших авиакомпаний мира в 2026 году

Все пять лучших авиакомпаний мира находятся в Азии.

Авиакомпания Qatar Airways была названа лучшей авиакомпанией мира с полным спектром услуг.

Второе место заняла Cathay Pacific, третье — Singapore Airlines, четвертое — Korean Air (прошлогодний победитель) и пятое — STARLUX Airlines.

Лучшие авиакомпании Европы в 2026 году

Что касается авиакомпаний Европы, то самый высокий рейтинг полноценного европейского перевозчика, предоставляющего полный спектр услуг, заняла компания Turkish Airlines. Она заняла седьмое место в общем зачете.

Далее призовые места среди европейцев заняли Virgin Atlantic, занявшая 13-е место, KLM — 18-е, Air France — 19-е, а LOT Polish Airlines — 20-е.

Рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний Европы

AirlineRatings также составил отдельный рейтинг для лоукостеров и гибридных авиакомпаний Европы.

Среди лоукост-перевозчиков AirBaltic заняла самый высокий рейтинг, заняв четвертое место в общем зачете.

Следующим лучшим среди лоукост-перевозчиков в Европе стал easyJet на восьмом месте, за ним Wizz Air на девятом. Ryanair занял 11-е место, за ним следуют Jet2 на 12-м и TUI Group на 13-м. Norwegian занял 16-е место, а Vueling — 19-е.

Лучшей гибридной авиакомпанией в этом году стала немецкая Lufthansa.

Среди других высокорейтинговых европейских гибридных авиакомпаний в рейтинге есть SWISS (седьмое место), Finnair (восьмое), British Airways (девятое место), TAP Portugal (10-е место), Iberia (11-е место), Air Europa (15-е место), SAS (16-е место), Austrian Airlines (18-е место) та ITA Airways (20-е место).

