Рейтинг лучших авиакомпаний мира

Мировой рейтинг авиакомпаний 2026
Ежегодная премия World’s Best Airline Awards объявила список победителей. Эксперты отобрали лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Влиятельная премия дала оценку деятельности авиаперевозчиков в пределах всей планеты.
Об этом пишет Euronews.

ТОП-5 лучших авиакомпаний мира в 2026 году

Все пять лучших авиакомпаний мира находятся в Азии.
Авиакомпания Qatar Airways была названа лучшей авиакомпанией мира с полным спектром услуг.
Второе место заняла Cathay Pacific, третье — Singapore Airlines, четвертое — Korean Air (прошлогодний победитель) и пятое — STARLUX Airlines.

Лучшие авиакомпании Европы в 2026 году

Что касается авиакомпаний Европы, то самый высокий рейтинг полноценного европейского перевозчика, предоставляющего полный спектр услуг, заняла компания Turkish Airlines. Она заняла седьмое место в общем зачете.
Далее призовые места среди европейцев заняли Virgin Atlantic, занявшая 13-е место, KLM — 18-е, Air France — 19-е, а LOT Polish Airlines — 20-е.

Рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний Европы

AirlineRatings также составил отдельный рейтинг для лоукостеров и гибридных авиакомпаний Европы.
Среди лоукост-перевозчиков AirBaltic заняла самый высокий рейтинг, заняв четвертое место в общем зачете.
Следующим лучшим среди лоукост-перевозчиков в Европе стал easyJet на восьмом месте, за ним Wizz Air на девятом. Ryanair занял 11-е место, за ним следуют Jet2 на 12-м и TUI Group на 13-м. Norwegian занял 16-е место, а Vueling — 19-е.
Лучшей гибридной авиакомпанией в этом году стала немецкая Lufthansa.
Среди других высокорейтинговых европейских гибридных авиакомпаний в рейтинге есть SWISS (седьмое место), Finnair (восьмое), British Airways (девятое место), TAP Portugal (10-е место), Iberia (11-е место), Air Europa (15-е место), SAS (16-е место), Austrian Airlines (18-е место) та ITA Airways (20-е место).
По материалам:
Novyny.live
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
