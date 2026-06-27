0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг городов мира с самыми дешевыми 5-звездочными отелями

Мир
22
ТОП-10 городов мира с самыми дешевыми 5-звездочными отелями
ТОП-10 городов мира с самыми дешевыми 5-звездочными отелями, Фото: magnific
Большинство путешественников уверены, что отель класса люкс — это роскошь не для каждого кошелька. Однако новое исследование доказывает: пятизвездочные апартаменты, бассейн на крыше или завтрак со шведским столом вполне могут стоить меньше, чем номер в обычной гостинице сетевого типа.
Об этом свидетельствует ежегодный Hotel Price Index за 2026 год, опубликованный платформой Hotels.com.
Исследование базируется на внутренних данных бронирований платформы и опросе более 11 тысяч путешественников по всему миру. Аналитики сравнили среднюю стоимость ночи в пятизвездочных отелях в десятках направлений и определили те, где цена остается ниже условного порога роскоши — и это далеко не всегда ожидаемые локации.

Кто возглавил рейтинг самых дешевых 5-звездочных отелей мира

Первое место в глобальном списке занял пляжный город Нячанг во Вьетнаме. Здесь средняя стоимость ночи в пятизвездочном отеле составляет примерно 94 доллара США. Это самый низкий показатель среди всех исследованных направлений — ниже даже трех гостиниц в популярных европейских столицах.
Интересно, что согласно отчету среди направлений со стабильно доступными пятизвездочными отелями (до 150 долларов за ночь) также фигурируют Порту-Алегри в Бразилии и Пхукет в Таиланде — оба города все активнее привлекают туристов именно сочетанием качественного сервиса и умеренных цен.

ТОП-10 самых дешевых направлений с пятизвездочными гостиницами

  • Нячанг, Вьетнам — около 94 долларов США за ночь;
  • Сарагоса, Испания — около 160 долларов США за ночь;
  • Вроцлав, Польша — около 160 долларов США за ночь;
  • Тирана, Албания — около 173 долларов США за ночь;
  • Рига, Латвия — около 173 долларов США за ночь;
  • Загреб, Хорватия — около 173 долларов США за ночь;
  • София, Болгария — около 180 долларов США за ночь;
  • Ираклион (Крит), Греция — около 180 долларов США за ночь;
  • Таллин, Эстония — около 187 долларов США за ночь;
  • Санто-Доминго, Доминиканская Республика — около 187 долларов США за ночь
Стоит отметить, что восемь из десяти позиций рейтинга занимают именно европейские города — преимущественно остающиеся в тени более раскрученных туристических направлений вроде Парижа, Рима или Барселоны.
Сарагоса, например, четвертый по населению город Испании, известный архитектурой мудехар и базиликой Богоматери дель Пилар, но избегает массового наплыва туристов, характерного для Мадрида или Севилии.

Где цены на гостиницы существенно снижаются

Исследование также показало направления, где стоимость проживания в пятизвездочных отелях существенно снизилась по сравнению с прошлым годом.
Самое заметное понижение зафиксировали в долине Луары во Франции — там цены упали примерно на треть. Следом идут канадский Эдмонтон, остров Сент-Томас на Американских Виргинских островах, немецкий Дортмунд и итальянский Турин — в каждом из этих направлений гостиницы класса люкс подешевели на 20−30%.

Когда и как бронировать, чтобы сэкономить больше всего

Кроме списка самых дешевых городов исследование выявило несколько закономерностей, которые помогают экономить независимо от направления.
Оптимальным окном для бронирования является период за 0−7 дней до поездки — именно тогда встречаются самые выгодные предложения, а бронирующие в последний момент в среднем экономят четверть стоимости по сравнению с теми, кто планирует за несколько месяцев вперед.
Имеет значение и день заезда: воскресенье — самый выгодный день ​​для начала проживания, тогда как суббота — самый дорогой как для внутренних, так и для международных путешествий. А если есть возможность выбирать месяц поездки, следует ориентироваться на январь — традиционно самый дешевый период для бронирования отелей.
Интересный нюанс связан и с самим понятием «роскоши»: для современных путешественников, особенно младшего поколения, пятизвездочная категория уже не главный критерий.
Опрошенные туристы чаще ассоциируют настоящую роскошь с видом из окна, качественной едой и премиальными удобствами в номере, чем с формальным количеством звезд на вывеске.
По материалам:
visitworld.today
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems