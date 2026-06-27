Рейтинг городов мира с самыми дешевыми 5-звездочными отелями
Большинство путешественников уверены, что отель класса люкс — это роскошь не для каждого кошелька. Однако новое исследование доказывает: пятизвездочные апартаменты, бассейн на крыше или завтрак со шведским столом вполне могут стоить меньше, чем номер в обычной гостинице сетевого типа.
Об этом свидетельствует ежегодный Hotel Price Index за 2026 год, опубликованный платформой Hotels.com.
Исследование базируется на внутренних данных бронирований платформы и опросе более 11 тысяч путешественников по всему миру. Аналитики сравнили среднюю стоимость ночи в пятизвездочных отелях в десятках направлений и определили те, где цена остается ниже условного порога роскоши — и это далеко не всегда ожидаемые локации.
Кто возглавил рейтинг самых дешевых 5-звездочных отелей мира
Первое место в глобальном списке занял пляжный город Нячанг во Вьетнаме. Здесь средняя стоимость ночи в пятизвездочном отеле составляет примерно 94 доллара США. Это самый низкий показатель среди всех исследованных направлений — ниже даже трех гостиниц в популярных европейских столицах.
Интересно, что согласно отчету среди направлений со стабильно доступными пятизвездочными отелями (до 150 долларов за ночь) также фигурируют Порту-Алегри в Бразилии и Пхукет в Таиланде — оба города все активнее привлекают туристов именно сочетанием качественного сервиса и умеренных цен.
ТОП-10 самых дешевых направлений с пятизвездочными гостиницами
- Нячанг, Вьетнам — около 94 долларов США за ночь;
- Сарагоса, Испания — около 160 долларов США за ночь;
- Вроцлав, Польша — около 160 долларов США за ночь;
- Тирана, Албания — около 173 долларов США за ночь;
- Рига, Латвия — около 173 долларов США за ночь;
- Загреб, Хорватия — около 173 долларов США за ночь;
- София, Болгария — около 180 долларов США за ночь;
- Ираклион (Крит), Греция — около 180 долларов США за ночь;
- Таллин, Эстония — около 187 долларов США за ночь;
- Санто-Доминго, Доминиканская Республика — около 187 долларов США за ночь
Стоит отметить, что восемь из десяти позиций рейтинга занимают именно европейские города — преимущественно остающиеся в тени более раскрученных туристических направлений вроде Парижа, Рима или Барселоны.
Сарагоса, например, четвертый по населению город Испании, известный архитектурой мудехар и базиликой Богоматери дель Пилар, но избегает массового наплыва туристов, характерного для Мадрида или Севилии.
Где цены на гостиницы существенно снижаются
Исследование также показало направления, где стоимость проживания в пятизвездочных отелях существенно снизилась по сравнению с прошлым годом.
Самое заметное понижение зафиксировали в долине Луары во Франции — там цены упали примерно на треть. Следом идут канадский Эдмонтон, остров Сент-Томас на Американских Виргинских островах, немецкий Дортмунд и итальянский Турин — в каждом из этих направлений гостиницы класса люкс подешевели на 20−30%.
Когда и как бронировать, чтобы сэкономить больше всего
Кроме списка самых дешевых городов исследование выявило несколько закономерностей, которые помогают экономить независимо от направления.
Оптимальным окном для бронирования является период за 0−7 дней до поездки — именно тогда встречаются самые выгодные предложения, а бронирующие в последний момент в среднем экономят четверть стоимости по сравнению с теми, кто планирует за несколько месяцев вперед.
Имеет значение и день заезда: воскресенье — самый выгодный день для начала проживания, тогда как суббота — самый дорогой как для внутренних, так и для международных путешествий. А если есть возможность выбирать месяц поездки, следует ориентироваться на январь — традиционно самый дешевый период для бронирования отелей.
Интересный нюанс связан и с самим понятием «роскоши»: для современных путешественников, особенно младшего поколения, пятизвездочная категория уже не главный критерий.
Опрошенные туристы чаще ассоциируют настоящую роскошь с видом из окна, качественной едой и премиальными удобствами в номере, чем с формальным количеством звезд на вывеске.
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